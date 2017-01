Předsedám ostravské ČSSD, tvrdí o sobě dva lidé a přou se o pravidla

Její delegáti znovu odvolali stejné členy výboru jako v listopadu včetně Palyzy.

Poté si zvolili nového šéfa organizace - 44letou Janu Vajdíkovou. Od té chvíle o sobě oba dva, tedy Vajdíková i Palyza, shodně tvrdí, že jsou právoplatnými předsedy (více o pátečním dění jsme psali zde).

Protože to není možné, redakce položila oběma stejné otázky týkající se jejich funkce, platnosti konferencí i spolupráce do doby, než situaci vyřeší strana, případně soud.

„Nejvyšší orgány strany vrátily vše do situace před listopadovou konferencí. Proto jsem opět předsedou,“ potvrdil MF DNES už v pátek Lumír Palyza. Na další otázky však odpovídat nechtěl. A uvedl důvod.

„Odpovědi jsou obsaženy v usnesení z 19. zasedání předsednictva ČSSD dne 13. ledna. Zastávám názor, že diskuse o dění v politických stranách by se měla vést uvnitř těchto stran...,“ sdělil Palyza.

Ve zmíněném usnesení předsednictvo ČSSD říká, že průběh a výsledky listopadové ostravské konference jsou v rozporu se stanovami a volebním řádem strany, a proto ruší s okamžitou platností všechna usnesení přijatá na této konferenci.

Adam Rykala: Grémium nemůže zakázat konferenci

Mnozí ostravští sociální demokraté ale trvají na tom, že listopadová konference stanovy neporušila. Nicméně, i kdyby ano, rozhodnutí předsednictva už nemá na nic vliv, protože Ostrava si uspořádala v pátek další okresní konferenci. Bez ohledu na to, že jim to v pátek ráno politické grémium strany zakázalo.

„Máme odborné stanovisko, které říká, že grémium nemůže zakazovat realizovat práva dle stanov ČSSD, ani pozastavit usnesení OVV, ani řešit stížnosti. Delegáti odhlasovali, že konference proběhne, proto jsme pokračovali podle programu,“ popsal místopředseda ostravské organizace Adam Rykala. Dodal, že pro jistotu zopakovali hlasování o odvolání předsedy a členů OVV a večer zvolili předsedkyni.

Jana Vajdíková: Mě zvolili. Palyza nemá podporu většiny

Jana Vajdíková o platnosti svého mandátu nepochybuje. Vyplývá to z jejích odpovědí na otázky.

„Netěší mě vývoj situace. Nejsme žádní rebelové a nejde o žádný souboj, jak to možná vypadá. Jde o to, že část lidí chce změny a je zklamaná tím, že po volbách neproběhla ve straně žádná sebereflexe. Ale někteří se nechtějí postů vzdát. Jsem přesvědčená, že odvolání Lumíra Palyzy bylo platné. Nemá podporu většiny členů. Já jsem byla předsedkyní zvolena podle pravidel a jednoznačně,“ uvedla Vajdíková.

Jana Vajdíková.

Podzimní konferenci považuje za platnou. „Já tam byla do konce - na rozdíl od krajského předsedy Miroslava Nováka, který na ni podal stížnost.“

Za směrodatné ale považuje stanovisko okresní kontrolní komise, která stížnost zamítla jako nedůvodnou.

„Je zajímavé, že Miroslav Novák argumentuje ve stížnosti porušením stanov, ale sám je nectil, když podal stížnost k nejvyššímu kontrolnímu orgánu a předsedovi strany. Podle stanov se totiž problémy musí řešit nejprve tam, kde vznikly,“ vysvětluje Vajdíková.

A přidává i důvody, proč ostravští delegáti i přes zákaz z Prahy nakonec pořádali páteční konferenci. „Vyžádaly si to místní organizace, které chtěly zvolit nové vedení, vypořádat se s volebním neúspěchem, zahájit přípravy na další volby a zastavit zpochybňování, které vyvolal krajský předseda Novák.

„Jsem přesvědčená, že to zbytečně poškozuje celou stranu. Krajský předseda by měl znepřátelené skupiny usmiřovat, nebo se o to alespoň snažit, a ne ‚běžet‘ do Prahy a stěžovat si na své kolegy/přátele. Doufali jsme, že se vše uklidní, ale přišlo usnesení politického grémia, které prakticky všechno zakázalo a zneplatnilo. To bylo šokující. Dali nám jasně najevo, že v Praze nechtějí, aby Ostraváci jeli na sjezd ČSSD. Věřím, že platnost této konference se potvrdí,“ míní Vajdíková.

Lumír Palyza: Pro všechny platí rozhodnutí nadřízených orgánů

Palyza si to nemyslí. Sdělil alespoň stručně názor na to, kdo je podle něj v právu a kterého z předsedů by teď měl poslouchat tajemník ostravské ČSSD David Látka.

Listopadový „masakr“ v ČSSD má dohru Špatná práce, volební debakl, žádná sebereflexe... Takové vysvědčení vystavila většina delegátů podzimní okresní konference ČSSD v Ostravě svému předsedovi a manažerovi krajské volební kampaně Lumíru Palyzovi. V listopadu ho odvolali z funkce předsedy a s dalšími osmi členy i z výboru. Skončili všichni z obvodu Poruba, který měl dříve na vedení ostravské organizace strany silný vliv. S tím se nesmířil Miroslav Novák a napadl platnost konference. V Praze uspěl, doma ne.



Ačkoli to ostravští sociální demokraté nahlas odmítají, příčinou rozštěpení jedné z největších organizací v zemi na dva tábory je boj o moc. Sporů už kvůli tomu zažili mnoho.Řadu členů včetně bývalého primátora Petra Kajnara vyloučili. Ale asi nikdy nepořádali jednu konferenci za druhou jako teď. A rozhodně ještě nikdy neměli dva předsedy.



„Tajemník jako zaměstnanec strany musí poslouchat nadřízeného, tedy ústředního tajemníka. A usnesení vyšších stranických orgánů jsou závazná pro nižší orgány. Takže kolegové mohou mít právnické rozbory, jaké chtějí, i pro ně platí rozhodnutí nejvyšších stranických orgánů,“ tvrdí Palyza.

Vajdíková nesouhlasí. „Konference v listopadu i v lednu potvrdily, že Lumír Palyza ztratil důvěru členské základny, a proto doufám, že se vzdá myšlenky, že je stále předsedou. Kdybych byla na jeho místě, sama bych odstoupila z funkce,“ uvedla sociální demokratka.

Podotkla, že krajský předseda Novák i předsednictvo ČSSD si přáli, aby se okresní konference opakovala, což se stalo.

„Nicméně pokud by měla být ostravská ČSSD paralyzována, měli bychom situaci, kdy je zpochybňován mandát můj i Palyzův, dořešit nejpozději na únorové konferenci. Mrzí mě, že Miroslav Novák a pražští kolegové nás dostali do těchto problémů a nutí desítky lidí opakovaně schůzovat na stejné téma. Připadá mi to nedůstojné i vůči veřejnosti,“ dodala Vajdíková.