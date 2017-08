Ve Starých Hamrech chtějí objasnit záhadnou fotku. Neví, odkud je pořízena

„V archivu obecního úřadu jsme měli asi padesát diapozitivů zhruba ze 60. let minulého století, které byly pořízené před výstavbou přehrady Šance. Fotografie jsme vystavili v kulturním domě,“ řekla starostka Eva Tořová.

Výstava měla obrovský ohlas a do Starých Hamrů se sjížděli i lidé už jinde. Každý rád vzpomínal na život v obci, která na konci 60. let skončila na dně přehrady. Návštěvníci také mohli k fotografiím přidat popisy míst. U všech se to podařilo, tedy kromě jediné. „U této fotografie stále nevíme, ze kterého místa byla pořízena,“ přiznala starostka.

Kde stál autor fotografie? Pokud poznáváte místo, odkud byl snímek pořízen, pište na adresu: josef.gabzdyl@mafra.cz

Můžete připsat také zdůvodnění a případně přidat i současný snímek místa. Zprávy předáme obcí.



Na fotografii v barvě, což před šedesáti lety bylo spíše výjimečné, stojí v popředí chalupa se stodolou. Hned za ní jsou ještě viditelné střechy dalších dvou stavení. A vzadu vpravo je rozpoznatelný kostel sv. Jindřicha, který demolicím jako jeden z mála unikl a dosud stojí takřka na břehu přehrady. Ačkoliv obec dostala několik tipů, kde fotograf stál, nikdo neměl jistotu, natož aby dodal potvrzující snímek. Navíc chalupa už nemusí stát a případně stromy po pěti desítkách let možná zabraňují ve výhledu na kostel.

„Je to malá místní záhada. Když nám místo nikdo nepotvrdí, nic se nestane, ale pokud by si někdo byl jistý, přivítali bychom to,“ dodala starostka s tím, že velkoformátová fotografie je stále k vidění k předsálí kulturního domu.

Staré Hamry patřily k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Beskydech a v prosperující obci se nacházely školy, pila, hotely i mnoho obchodů. Jenže lokalita byla současně velmi vhodná pro zadržení toku řeky Ostravice.

Od 50. let proto platila v obci stavební uzávěra a na začátku 60. let padlo definitivní rozhodnutí o stavbě přehrady Šance, která zásobuje pitnou vodou velkou část regionu a současně chrání před povodněmi. Centrum bylo zplanýrováno a velká část obyvatelstva dostala byty v panelácích ve Frýdlantu nad Ostravicí. Staré Hamry se z takové rány zcela nevzpamatovaly dodnes.