Příběh Starého Města. Části Karviné, která žije v nejistotě

Zbourali jim hospodu, obchod i rockový klub. Když si potřebují skočit do obchodu pro šest rohlíků, vyráží do půldruhého kilometru vzdáleného obchodního centra. Když mají chuť na pivo, otevřou si lahváče. Sousedů postupně ubývá a domy nahrazují buď zelené plácky, nebo se z nich stávají ruiny se zabedněnými vstupy proti vandalům. To vše kvůli uhlí pod Starým Městem a plánované těžbě, kterou by zde OKD jednou chtělo rozjet. Anebo taky ne...

Nerozhodnost těžební firmy je možná pro starousedlíky v okrajové části Karviné vůbec tím nejhorším na celé situaci. Společnost totiž před čtyřmi lety část domů v lokalitě vykoupila, aby o rok později výkupy zastavila. Následně se začalo čím dál hlasitěji hovořit o finančních problémech firmy.

Ti, na které se s výkupy nedostalo nebo nemovitost odmítli prodat, teď mohou jen čekat. A rozmýšlet se, co těžařům řeknou, až u nich zaklepou, pokud zaklepou, s nabídkou. Mezitím Staré Město pomalu a v tichosti mizí z mapy.

„Udělali to chytře, v první fázi vykoupili a zbourali místa, kam se lidi chodí bavit, kam si chodí nakoupit nebo kam si zajdou popovídat. To vše tady bylo, a nyní již není,“ říká Jiří Dráb ze sdružení SOS Karviná, které se snaží hájit zájmy tamních obyvatel. I ztráta občanské vybavenosti může zbylé místní přesvědčit k odchodu, pokud se OKD rozhodne s výkupy pokračovat.

Sám Dráb, který nás se svou kolegyní ze sdružení Zuzanou Klusovou místem provází, zde nežije. Má tu „jen“ dvě zahrádky.

„Prodal bych je, už mám roky. Ale jsou teď prakticky neprodejné. Měl jsem sice dvě nabídky na odkup, ale z těch sešlo ve chvíli, kdy se OKD ocitlo v insolvenci. Takže to nebyli zahrádkáři, ale spekulanti, kteří chtěli jen vydělat na následném prodeji,“ vysvětlil Dráb.

OKD těžbu v místě nevylučuje, byť se dostala do insolvence

Insolvence OKD místním napověděla. Měli za to, že tím končí debaty o možné těžbě pod Starým Městem. Jenže to se mýlili, firma nadále těžbu v místě nevylučuje, a navíc na posledním zastupitelstvu karvinští zastupitelé schválili dohodu s OKD o rozšíření těžby do oblasti Starého Města, čímž záměry firmy de facto posvětili.

„Já bych prodal hned. Ale nebyli za mnou,“ říká Jan Rzyman, když se na chvíli zastavíme u jeho domu. „Oni byli odvážlivci. Bourali baráky, a neměli peníze. No a teď, co mám informace, tak i kdyby pokračovali s výkupy, tak by mi nenabídli tolik, co nabízeli lidem v první vlně. Dostal bych asi tak o polovinu méně,“ dodal muž.

I tak by asi nakonec na nabídku kývl. „Mám ženu z Valach, tak bych šel na Valachy,“ dodal starý pán, kterému tady moc známých mezi sousedy nezůstalo.

Vystřídali je noví, nevítaní. „Ti mi před domem rozbili lampu, mají rádi tmu. Ale už je čtrnáct dní opravená,“ řekl na adresu vandalů a zlodějíčků, kteří jednu dobu na Staré Město dělali nájezdy.

„Lidé, kteří prodali OKD dům, tak jej nechali nezajištěný a ty domy zde stály opuštěné. V nedaleké garážové osadě se začali schovávat různí problémoví lidé a ti pak vyráželi v noci rabovat prázdné domy,“ dodal Dráb.

Někteří mají na plotech cedule, že své domovy neprodají

Teď už je to prý lepší. „Hodně vykoupených domů už šlo k zemi a zelené plácky, které po nich zbyly, už zlodějíčky tolik nepřitahují,“ podotkla Zuzana Klusová z Karviné.

I přesto, že od vandalů má Staré Město docela pokoj, jeho obyvatelé klidní nejsou. „Někteří chtějí prodat, ale nikdo nevykupuje. Jiní zase nechtějí a bojí se těch nových zpráv, které přichází,“ vysvětlila Klusová.

Podle ní nepomáhá ani přístup města. „Komunikace s OKD je paradoxně lepší než s městem. Město nemá vůbec zájem dělat schůzky s občany. Ty jsme vždy organizovali my a pozvali je na ně. Někdy přišli, jindy ne,“ dodala Klusová.

Ani ona zde, stejně jako Jiří Dráb, nežije. Ba co víc, nemá zde ani zahrádku. „Nicméně mi z principu vadí, co se tady děje. Stává se zde ze Starého Města mrtvá lokalita a to poškozuje Karvinou jako celek,“ uzavřela Karviňanka.

Jak někteří obyvatele dávají najevo, má ještě za koho bojovat. Na několika plotech totiž stále visí cedule lidí, které OKD vzkazují, že své domovy neprodají.