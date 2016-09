Další termín pro obchvat Frýdku-Místku. Stavba za rok na podzim

„V úterý jsme měli centrální komisi, na níž jsme projednávali zadávací podmínky pro stavbu obchvatu Frýdku-Místku. Kvůli zákonu o veřejných zakázkách jsme zvolili takzvané užší řízení,“ vysvětloval náměstek ministra dopravy Kamil Rudolecký.

„To nám na rozdíl od otevřeného řízení přinese úsporu času. Zákon o veřejných zakázkách bude platit od října. Je v něm ještě řada pojmů, které bude potřeba vysvětlit, a my jsme nechtěli riskovat, že bychom se po překonání EIA zadrhli na zákonu o veřejných zakázkách,“ přiblížil.

Kvůli urychlení spojilo ministerstvo dva úseky - napojení ze silnice R56 a místeckou část obchvatu. „Začít stavět by se mohlo, pokud vše půjde dobře, někdy na podzim příštího roku,“ dodal náměstek.

Avizované podzimní zahájení stavebních prací je poněkud zklamáním pro náměstka frýdecko-místeckého primátora Karla Deutschera.

„Věříme, že by se mohlo začít stavět už v létě příštího roku, ale pokud to bude podzim, asi s tím nic nenaděláme. Aspoň bude vše navazovat na přípravu Skatulova hliníku pro stavbu obchvatu,“ připomněl náměstek nutnost odstranění staré ekologické zátěže z místecké části Bahno, kde právě v trase plánovaného obchvatu leží Skatulův hliník - stará skládka plná nebezpečných odpadů.

Těžit by se měly začít letos na podzim, záležet ale bude na tom, zda stavitel bude mít veškerá potřebná povolení. Jejich získání ovlivní i zahájení stavby obchvatu. „Teoreticky by mohla být všechna už v létě, ale určitě přijdou nějaká odvolání, takže raději počítáme s podzimem,“ vysvětlil náměstek.

O Prodloužené Rudné se má rozhodnout za měsíc

Stejně tak na potřebná povolení čeká i dostavba Prodloužené Rudné v Ostravě.

Na většinu úseku od Poruby až po napojení na nedávno otevřenou čtyřproudovou silnici na Opavu už jsou vydána potřebná povolení, stále ale schází povolení pro zhruba 350 metrů dlouhý úsek.

Jeho stavbu dlouhodobě blokuje majitel nedalekého domu. „K Prodloužené Rudné byl vydán závěr zjišťovacího řízení a do konce roku by mohl být potvrzen. Pak by už nemělo ministerstvu dopravy nic překážet při žádosti o povolení stavby. Ale neděláme si iluze, že se nikdo neodvolá,“ přiblížil aktuální situaci na stavbě náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Náměstek hejtmana Daniel Havlík počítá s tím, že odvolání proti rozhodnutí přijde. „Očekáváme, že u Prodloužené Rudné padne správní žaloba,“ řekl.

„Při soudním řízení není automatický odkladný účinek, pokud to soud výslovně nenařídí, může být zahájena výstavba,“ poznamenal Smrž.