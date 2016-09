Ani sliby peněz nepomáhají. Učni dál chybějí, hodně jich ze škol i uteče

7:11 , aktualizováno 7:11

Až osmitisícové stipendium za to, že budou chodit do školy, proplacené kurzy a stoprocentní jistota práce po škole. Ani takové výhody učně v Moravskoslezském kraji ve školách neudrží. Letos se jich navíc do prvních ročníků přihlásilo opět méně než loni.