Myslivci začnou střílet divočáky kvůli moru i na sklízených polích

„Začíná platit ustanovení, které ukládá všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu povinnost celoročně lovit všechny věkové kategorie divokých prasat bez rozdílu pohlaví,“ prohlásil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Ochranné opatření, které podle veterinární správy sahá podél dálnice D1 až ke hranici s Polskem a dále podél hranice se Slovenskem, platí rovněž pro karvinský okres.

Podle Jaroslava Sajbota, jednatele Okresního mysliveckého spolku Karviná, jde ovšem v jejich případě spíše jenom o technické opatření.

„U nás v okrese moc divočáků není ani se moc často nestřílejí. Když tak k nám většinou přechází z Polska,“ poukázal na fakt, že na Karvinsku černá zvěř přemnožená není.

Prasata se naučila žít v polích a blízko lidí

Přesně naopak je tomu na Novojičínsku.

„Oproti loňsku jsou u nás nižší odlovy, zvěř je přemnožená,“ sdělil Ladislav Raffai, předseda Okresního mysliveckého spolku Nový Jičín. „Je to dáno tím, že jsou prasata inteligentní a naučila se žít v polích a v blízkosti lidí. V polích v době sklizně střílet nesmíme, stejně tak v obydlených místech,“ vysvětluje jednatel těžkosti.

„V okamžiku, kdy vzroste řepka a vedle ní kukuřice, jsme bez šance. V lese prostě divočáka nepotkáme,“ doplnil.

Pravidla se nyní změní. Myslivci budou ve vybraných oblastech moci používat i doposud zakázané způsoby lovu. „V této oblasti je nově možné pro intenzivní lov divočáků používat zdroje umělého osvětlení či zaměřovače umožňující noční vidění,“ vypočítává změny v možnostech odstřelu divokých prasat Petr Vorlíček. „Na území se povoluje také odlov na pozemcích, kde probíhá sklizeň zemědělských plodin či střílení divočáků v odchytových zařízeních,“ podotkl.

„Budeme spolupracovat se zemědělci, to nám práci ulehčí,“ kvituje změnu pravidel Raffai.

Ulovené divočáky si mohou nechat

Na rozdíl od okolí Zlína si zdejší myslivci budou moci ulovené divočáky nechat. S jedinou podmínkou. „Lovci budou muset odevzdávat vzorek z každého uloveného divočáka k laboratornímu vyšetření na africký mor prasat,“ vysvětlil mluvčí státní veterinární správy.

To podle Raffaie nebude znamenat žádný problém. „Vzorky z ulovených zvířat zasíláme ke kontrole už nyní, na tom se nic nemění. Snad nebude žádný výsledek pozitivní, to by byla pro jednotlivé honitby tragédie.“

Obdobná situace platí i na Frýdecko-Místecku. Tam ale, na rozdíl od Novojičínska, podle někdejšího předsedy okresního spolku Martina Hlaváče myslivci s přemnožením černé zvěře tak velké problémy nemají.

Za každé ulovené divoké prase nově myslivci podle všeho dostanou i peněžitou odměnu. „Ministerstvo zemědělství spolu se SVS zvažuje v této oblasti zavedení zástřelného za ulovení prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví ve výši tisíc korun za kus,“ dodal mluvčí.