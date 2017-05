Další důkazy neprošly, rozsudek o tragédii ve Studénce se čeká na podzim

Nehodu, při níž do trosek zříceného mostu narazil vlak, nepřežilo osm lidí. Stovka dalších utrpěla zranění. Proces začal v červnu 2011.



Závěrečné řeči začnou žalobce, advokáti a obžalovaní přednášet 4. září. Vyhrazený na to mají celý týden, případě ještě další dny. Následovat by mělo vynesení rozsudku.

Soudce dokazování ukončil i přesto, že někteří advokáti navrhovali další výslechy, popřípadě doplnění znaleckých posudků. Radek Ondruš zastupující společnost Bögl & Krýsl požadoval i vypracování revizního znaleckého posudku.

„Tři posudky jdou proti sobě. Podle nás je správné, aby rozpory vyřešil další,“ řekl a dodal, že i když soud revizní posudek zamítl, nechá jej firma vypracovat. Použije ho pak například v odvolacím řízení.

Soudce už dříve avizoval, že další důkazy nepřipustí. Podle něj by do projednávané kauzy nepřinesly nic nového. Jako poslední důkaz tak soud připustil posudek soudního znalce z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Vladimíra Doležela a jeho kolegů. Soud jej vyslýchal dva dny, dnes kladli dotazy obhájci a obžalovaní.

Posudek, který Doležel u soudu představil, se zabýval především nosností konstrukce, jež podepírala rekonstruovaný most. Takzvané bárky byly podle něj dostatečně nosné, aby vydržely váhu mostní železobetonové desky, která na ně svisle tlačila. Tvrdí, že konstrukce by odolala, kdyby přenášela jen toto zatížení. Na zřícení mostu se tak podílely další vlivy.

„Bylo tam něco jiného než jen svislé zatížení. Něco, co na most působilo i vodorovně. Navíc podle mého názoru své sehrálo i to, že železobetonová mostovka nebyla uložena vodorovně,“ řekl Doležel. Podle něj havárii zavinila souhra nešťastných okolností (o výpovědi znalce čtěte více zde).

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo celkem 95 pasažérů a škoda přesáhla 177 milionů korun.

Podle obžaloby byla příčinou tragické nehody souhra mnoha zanedbání a nedostatků. Obžalováni jsou tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), pět zaměstnanců subdodavatele - firmy Bögl & Krýsl, pracovník Správy silnic Moravskoslezského kraje, který měl na stavbu dohlížet, a osoba samostatně výdělečně činná, která pro subdodavatele pracovala.