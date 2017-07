Dva roky od tragédie. Na přejezdu ve Studénce chybí slibovaná jištění

Okamžitě po nehodě se objevilo hned několik nápadů a slibů, jak jeden z nejfrekventovanějších přejezdů v zemi lépe zajistit, byť už v té době byly u kolejí například kamery.

Jenže se zatím z těchto záměrů nenaplnilo takřka nic.

Už déle než rok se pokouší o lepší zabezpečení přejezdu pražská firma Future Product Design. Přibližně osmdesát metrů před přejezd chce postavit semafor, na němž se pro přijíždějící automobily rozsvítí červené světlo v okamžiku, kdy na přejezdu začnou blikat výstražná světla. Semafor pak vozidla pustí k železničnímu přejezdu až ve chvíli, když se na něm spustí závory.

Jenže se ukázalo, že ne všichni řidiči červenou na semaforu respektují. „Výtky jsme vyřešili přidáním závory mezi semafor a přejezd, která by se spustila pouze v okamžiku, kdyby auto nerespektovalo předchozí semafor,“ vysvětlil ředitel firmy Vladimír Kranz.

Odklon kamionů? Zatím ne

Společnost zatím získala možnost třídenního testování, pak hodlá pořádat o dlouhodobou instalaci. „Od města bychom pak potřebovali jen zabudování středových sloupků, ať se vozy nepředjíždějí, a přivedení elektřiny,“ dodal Kranz.

Místostarosta Studénky Petr Odchodnický zatím nechce zamýšlený systém hodnotit. „Všechno, co zajistí větší bezpečnost, je však prospěšné,“ řekl. Za definitivní řešení ovšem považuje až zprovoznění silničního podjezdu pod přejezdem.

Tomu však musí předcházet odvedení kamionové dopravy přes bývalý závod na výrobu vagonů až na asi kilometr vzdálený most. „Zatím nemáme dohodu s vlastníkem pozemku, takže pokračujeme v jednání a současně hledáme jiné alternativy,“ přiblížil situaci místostarosta.

Billboard mohl odpoutat pozornost řidičů

Peníze nutné na podjezd vláda už schválila, konalo se také první jednání o harmonogramu stavby. „Pokud vše půjde podle plánu, tak podjezd bude v roce 2020,“ doplnil místostarosta.

Na dotaz, jestli tragédie z roku 2015 změnila chování řidičů, se však jen pousmál. „Chvíli po nehodě to bylo lepší. Ale pak už zase vše zajelo do starých kolejí.“

Město už dříve opustilo myšlenku na umístění varovného billboardu u přejezdu. „Hrozilo totiž, že by zbytečně odpoutával pozornost řidičů,“ vysvětlil místostarosta.

Detektor může varovat strojvedoucí

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na přejezdu testuje laserový detektor překážek. „V současné době probíhá ve spolupráci s dodavatelem postupné vyhodnocování. Výsledky testů zatím ukazují, že provoz detektorů je spolehlivý,“ uvedl mluvčí společnosti Jakub Ptačinský.

SŽDC také testuje systém, který by varování před překážkou na kolejích poslal do vlaku a strojvedoucí by pak na zastavení soupravy měl mnohem více času.



Ptačinský dodal, že snahou společnosti je spolupracovat s policií při různých bezpečnostních akcích. „Právě u takového křížení silnice a železnice, jaké je ve Studénce, bychom přivítali co největší aktivitu policistů.“