Švagr náměstka primátora povede novou městskou firmu bez výběrového řízení

Jednatelem nově vznikajícího městského dopravního podniku jmenovali radní dvaatřicetiletého Jana Širce. Bez výběrového řízení. Navíc je švagrem náměstka primátora Pavla Machaly z ČSSD.

„Je to obrovský střet zájmů, arogance moci, výsměch demokracii,“ komentuje výsledek výběrového řízení předseda zastupitelského klubu hnutí ANO Jaromír Horký.

Náměstek primátora Pavel Machala

Širc se stal jednatelem společnosti, kterou město založilo proto, aby případně nahradila dosavadního provozovatele MHD ve městě, společnost ČSAD Frýdek-Místek.

„Dopravní podnik vznikl s tím, že připraví nabídku, za jaké peníze by pro město MHD provozoval. Až budeme tato čísla znát, rozhodne zastupitelstvo o tom, zda tuto nabídku přijme, nebo zda třeba využije služeb dosavadního dopravce,“ řekl už dříve náměstek primátora Karel Deutscher.

A zdůvodňuje tím i fakt, že nového jednatele vybrala rada bez výběrového řízení.

„Dopravní podnik stále bereme jako pilotní projekt. Třeba se za čtyři měsíce zjistí, že není konkurenceschopný a skončil by. V tomto případě jde spíše o projektového manažera pro konkrétní úkol, který může brzy skončit. Navíc o tom, že by šlo o švagra náměstka primátora, mi není nic známo,“ dodal Deutscher.

„Nikdy jsem nepopíral ani nezapíral, že je to můj švagr, a doufám, že ostatní nebudou popírat jeho odborné znalosti,“ komentoval svůj vztah s Šircem Machala. „Kolegy jsem o našem rodinném propojení informoval, ale oficiálně jsem případný střet zájmů nehlásil. Věděla to i opozice. Jan Širc navíc stál už u příprav dopravy zdarma v našem městě v roce 2011, tedy v době, kdy jsem v radě nebyl.“

Problémem ale je, že nový jednatel bude rozhodovat o výběrovém řízení možná i za 250 milionů.

„Na operativní leasing hodláme pořídit zhruba padesát nízkopodlažních klimatizovaných autobusů s kamerovým systémem,“ vyjmenoval Širc část plánů, jež by mohl nový dopravní podnik v příštích měsících zvládnout.

„Cena takového autobusu se v současnosti, v závislosti na výsledku výběrového řízení, pohybuje okolo pěti milionů korun,“ řekl Antonín Macháček, výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků ČR. Padesát autobusů po pěti milionech znamená ve výsledku 250 milionů korun.

Zázemí má vzniknout místo autobusového nádraží

K tomu je potřeba připočíst zhruba třicet milionů korun, za které chce vedení města postavit zázemí pro chystaný podnik. Na místě, kde jen před pár lety město za pomoci peněz z Unie postavilo nové autobusové nádraží. To se má nyní přesunout před frýdecké vlakové nádraží, odkud autobusy vyjíždějí po desetiletí.

Cenu stavby nových garáží odhaduje náměstek Deutscher na třicet milionů korun.

Výběrové řízení na pořízení autobusů proběhne v každém případě. „Udělá se to tak, že se vybere dodavatel s tím, že případný nákup bude podmíněn dalším rozhodnutím zastupitelstva,“ vysvětlil Deutscher.

„Že by si města v současnosti zakládala své vlastní dopravní podniky, není běžné, ale ani zcela výjimečné. Jde o otázku, jaký chce mít město na MHD vliv,“ řekl Macháček. „Z porevoluční historie zakládala ve druhé polovině devadesátých let svůj vlastní dopravní podnik například Mladá Boleslav.“

Podle opoziční zastupitelky Adély Řehové ale není postup vedení města, ovládaného sociálními demokraty, nijak výjimečný.

„To, že rada upřednostňuje své známé nebo členy ČSSD, není nic nového. O klientelismu vypovídá například jmenování Viléma Naleraje, mladého sociálního demokrata, na post vedoucího kanceláře primátora, dosazení bývalého primátora Petra Cvika, povoláním učitele, do vedoucí funkce v městské společnosti Technické služby, nebo už dříve jmenování člena ČSSD Benedikta Zbranka do vedení městské knihovny. A takových příkladů by šlo uvést více.“