Račte vstoupit. Světelné paprsky ukazují, kde v Opavě stával zámek

„Pokud bychom se přenesli o 150 let zpátky, chodec, který jde kolem Mendelova gymnázia, by narazil na zeď zámku. Lasery označují, kde se tyto zdi nacházely,“ vysvětluje autor nápadu, restaurátor a sochař Tomáš Skalík.

Paprsky se promítají na budovu Mendelova gymnázia v Komenského ulici. Škola totiž zámek částečně nahradila, jeho budova však sahala i přes dnešní ulici.

„Zvažoval jsem, jak by se dalo světlem zhmotnit něco, co není. Zabývám se architekturou, proto si dokážu představit, jak tam ta hmota je. A světlo může být nositelem té informace,“ upřesňuje Skalík, který tak prostřednictvím paprsků Opavě pomyslně vrátil jednu z jejích památek.

Paprsky i v Karviné a v Hradci nad Moravicí

Opavským zámkem to však nekončí. V Karviné se světelný paprsek objeví v průchodu v areálu zámku. „Jde o takový architektonický žert. Cílem je ukázat, jak je možné lidi navést a instruovat, po které straně chodí, jak nás ovládají technologie,“ popisuje a dodává, že další světla instaluje v Hradci nad Moravicí. „Bude to vize něčeho, co tam mělo být, ale nikdy nebylo.“

Renesanční zámek v Opavě vznikl v 17. století přestavbou středověkého hradu, který se v těchto místech nacházel od počátku 15. století. Zbourán byl roku 1892.