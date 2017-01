Orlovská Tančírna supluje plesy, kde hrají hlavně disko

Taneční mistři organizují takzvané Tančírny, kde lidem umožňují strávit celý večer v rytmu waltzu, tanga, salsy, quickstepu a dalších společenských tanců. „Jsou to obvykle páry, které jsme vedli už v tanečních a které chtějí někde zužitkovat to, co se naučily,“ vysvětluje Jaroslav Jaglarz.

Jako člověk, který se tanci věnuje od svých šestnácti let, má začínajícím i pokročilým tanečníkům co dát. V kariéře tanečníka dosáhl nejvyšší výkonnostní třídy a donedávna působil jako porotce na mezinárodních tanečních soutěžích. Kromě Tančíren tak vede také orlovský taneční klub Domino a pro středoškoláky i dospělé s manželkou Kateřinou pořádá klasické taneční kurzy.

Sundat sako? Až vám to dovolí žena

Na nich se snaží kromě základů společenských tanců vštípit účastníkům také základy správného společenského chování. „To zejména u dětí, u dospělých to nepovažujeme za nutné,“ podotýká Jaglarz s tím, že občas ale něco nadhodí i mezi dospěláky. „Ale spíš v legraci. Například jim připomínám, že sako si sice můžou sundat, ale až poté, co jim to dovolí jejich taneční partnerka,“ nechává nahlédnout do společenské etikety taneční mistr.

Jak sám podotýká, lidé se většinou na plesech umí chovat, nicméně najdou se výjimky. „Například mi vadí, když při proslovech, například starosty, nedokážou udržet pozornost a baví se mezi sebou. Nebo se mi několikrát stalo, že jsme na plesech měli vystoupení a účastníci plesu nám do něj vstupovali, když mířili na bar nebo na toaletu. Nenapadlo je parket obejít nebo počkat, až skončíme,“ udivuje Orlovana.

Taneční kurzy nejsou v tuzemsku tolik oblíbené jako v cizině. „Například známá nám říkala, že když se v Itálii vyhlásí taneční, tak se tam přihlásí celé město,“ říká muž, který brzy oslaví šedesátiny.



Přesto, i díky propagaci tance v televizních pořadech, zájem o lekce na Karvinsku stoupá. „StarDance nám přivedla řadu nových zájemců o tanec. Ti, kteří přijdou k nám do kurzů, jsou ale obvykle poměrně zdatní. Ze začátku bývají lepší ženy, ale když muži překonají počáteční nesnáze, zvládnou propojit myšlení s pohyby těla a tanci propadnou, pak se jsou schopni výkonnostně dostat před své taneční partnerky,“ uzavírá Jaglarz.

Ne vždy však ženy dokážou přimět muže k docházení do tanečních, pro takové jsou pak určeny „ladies“ kurzy. Například kurzy latiny, které vede Kateřina Jaglarzová, jsou prý v Orlové velmi oblíbené.