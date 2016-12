Taneční festival Beats for Love oznámil další hvězdy

„Pod Vysokou pecí číslo 1 bude pořádné horko, protože dorazí čtveřice projektů z labelu Forbidden Society. V Ostravě tak v létě 2017 zahrají své sety Katharsys z Francie, italský Hallucinator, rumunský Freqax a šéf labelu Forbidden Society Jindřich Brejcha,“ řekl Kamil Rudolf, pořadatel festivalu.

Duo Katharsys vzniklo v roce 2001 a tvoří ho Hugo a Tom z Francie. „Tato formace patří, stejně jako ostatní členové Forbidden Society label, k tomu nejtvrdšímu, co drum and bass v současné chvíli nabízí. Katharsys produkují různé odnože d‘n‘b, od darkstepu až po velmi tvrdý neurofunk,“ vysvětlil Rudolf.

Neméně impozantní zážitek slibují Italové z dua Hallucinator. Vzniklo v roce 2007 a jeho členové jsou Luca Lodi a Simone Sighinolfi.

„Jejich zvuk je velmi specifický a kombinují v něm směs heavy way, metalcore a atmosféru zvuků z hororových filmů,“ dodal Rudolf. Hallucinator vystupují v maskách a vloni vydali album s názvem The New World Disorder.

Světoznámý producent a DJ Sigala vystoupí poprvé v Česku

Třetí v pořadí bude projekt Freqax (zkratka od Frequency Axe). Původně se jednalo o dvojici, kterou tvořili Adrenalina a Weirdo. Od roku 2013 po odchodu svého kolegy jej reprezentuje samotný Weidro z Rumunska.

„Posledním nově oznámeným jménem není nikdo jiný než šéf stejnojmenného labelu Forbidden Society, vlastním jménem Jindřich Brejcha. Ten pochází z Českých Budějovic a patří k vůbec nejtvrdším umělcům v Česku. Ve velké míře se prosazuje na zahraniční scéně a vystoupil například v Holandsku, Francii, Belgii nebo až v Kolumbii či Japonsku,“ přiblížili pořadatelé Beats for Love.

„Stal se také jediným českým producentem, který dosud vystoupil na největším světovém indoor festivalu Pirate Station v Rusku,“ dodali.

Tímto se počet avizovaných hvězd pro největší taneční festival ve střední Evropě dostal k pětici. Doposud jedinou oznámenou hvězdou Beats for Love byl světoznámý britský producent a DJ Sigala, který se do Česka podívá vůbec poprvé. Pořadatelé označili Sigalu za „těžkou váhu světové taneční scény“.

Sigalovo jméno stále stoupá, na kanálu YouTube má stovky milionů zhlédnutí. „Snažili jsme se jej zabookovat už pro ročník 2016, ale to se bohužel nepovedlo. Proto jsme nesmírně rádi, že to tentokrát vyšlo a my jej budeme moct poprvé představit nejen českému publiku, které na naše jubilejní vydání festivalu zavítá,“ uvedl již dříve Kamil Rudolf.

Beats for Love se uskuteční 5. až 8. července.