Českou a polskou část Těšína může po sto letech opět spojit tramvaj

Kdysi těšínská tramvajová trať symbolizovala prosperitu města. Po rozdělení Těšína mezi dva státy pak byl zánik linky opět znamením, tentokrát však konce starých časů. A pokud by se tramvaje do souměstí vrátily, jen by to završilo opětovné sbližování.

„Myšlenka obnovení tramvajové linky vznikla už po sametové revoluci a zvláště pak po vstupu České republiky i Polska do schengenského prostoru v roce 2007, kdy odpadly kontroly na hranicích,“ vzpomněl starosta Českého Těšína Vít Slováček.

První tramvaje vyjely od vlakového nádraží do centra města v roce 1911. Tehdy bylo Těšín jedním městem. Po 1. světové válce se však rozdělil mezi dva nově vzniklé státy Československo a Polsko.

Celní kontroly byly velmi důsledné. Celníci si nevšímali pouze cestujících, ale důkladně prohledávali i podvozky tramvají. Provoz se zpožďoval, až linku v roce 1921 raději zrušili. Za několik let trať už takřka nic nepřipomínalo.

„Tramvajová linka byla pro město známkou jisté prestiže. Lidé se z nádraží, tehdy na předměstí, velmi pohodlně dostali až do centra Těšína. Město je posazeno do kopcovitého terénu, takže tramvaj byla velmi vítaná,“ uvedla Iva Lupková z Muzea Těšínska.

Zmínila také tehdejší raritu: zatímco v současnosti má většina tramvajových tratí v Evropě rozchod kolejí 1 435 milimetrů, těšínská trať měla 1 000 milimetrů.

Dnes by tramvaj byla spíše turistickou atrakci

Prozatímní vize obnovy vždy ztroskotaly kvůli předpokládaným vysokým nákladům i očekávaným zdlouhavým schvalovacím procesům institucí obou států.

Ale nyní města spojila síly a už uspěla v žádosti o peníze na klíčovou studii proveditelnosti. Náklady na studii činí 30 tisíc eur, tedy zhruba 800 tisíc korun.

„Odborníci posoudí, zda je trať vůbec možné vrátit a co vše by její případné zprovoznění obnášelo,“ uvedla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková. Studie by měla být hotová letos v září.

Historie těšínské linky Těšín v roce 1909 požádal o povolení stavby elektrické dráhy spojující starou část města (nyní polský Těšín) s novou částí (Český Těšín). Provoz byl zahájen 12. února 1911 a trať vedla z Bielské ulice a náměstí přes Hlubokou ulici a říční most až k vlakovému nádraží. Po rozdělení města do Polska a Československa v roce 1920 byla linka zrušena, stalo se tak 2. dubna 1921. Z linky zůstalo jen několik artefaktů, například jeden objekt výhybny, kus kolejí a několik rozet, na nichž byly zavěšeny troleje. Podrobnosti o tramvajích v Těšíně zde

Pokud odborníci tramvajovou linku, nebo alespoň její část, zcela nezavrhnou, začala by města řešit další fáze projektu.

Starosta Slováček upozorňuje, že po sto letech se podmínky ve městě značně změnily.

„Tehdy byla tramvaj kromě koňských povozů a možná vzácného automobilu jediným dopravním prostředkem mezi důležitým dopravním uzlem vystavěným mimo střed města a samým městem. Některé silnice dokonce nebyly ještě ani dlážděné,“ podotkl Slováček.

Zato v současnosti by nová tramvajová trasa vedla po silnicích první třídy, kudy denně projíždějí tisíce automobilů a vedou tam i autobusové linky.

„Proto by dnes šlo spíše o turistickou atrakci,“ naznačil starosta nové zaměření tramvajové linky.

Inspirátory oživení linky byli i známý hudebník a básník Jaromír Nohavica s básnířkou a překladatelkou Renatou Putzlacher.

Oba zmiňují těšínské tramvaje ve svých dílech, stali se i spolutvůrci divadelní hry Těšínské niebo - Cieszyńskie nebe s podtitulem Sentimentální tramvajová rallye.

Renata Putzlacher připouští, že se při zmínce o návratu tramvají cítí rozpolcená. „Idealistická část je nadšená. Ale pragmatická pochybuje. Už nyní je doprava například přes most poměrně složitá,“ přiblížila svůj postoj.