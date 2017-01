Na podzim začne těžba kalů z ostravských lagun, povezou je až do Čáslavi

8:23 , aktualizováno 8:23

Odtěžení kalů z lagun Ostramo by mělo začít letos na podzim. Veřejné projednávání se ve čtvrtek obešlo bez připomínek, takže stanovisko EIA by mělo být hotové do konce února. Na těžbu a odvoz má společnost AVE čas do konce roku 2018.