Z traktoristů se stali závodníci. Jsou kamarádi, ale na trati se neznají

V minulosti objížděl všelijaké závody se svou motorkou. Jenže tento koníček byl postupně stále dražší, až si Ladislav Kuchař z Kozlovic řekl, že s ním skoncuje.

„Člověk na takové akci odrovná dvě gumy, musí zaplatit cestu na závod a zpátky, mnohdy i ubytování, takže když se to všechno sečte, udělá to i pět tisíc korun,“ poznamenal Kuchař, který je však takovým fanouškem, že se závodění úplně vzdát nechtěl.

Náhodou na internetových stránkách RD Racing Enduro Team natrefil na traktoriádu konanou v Bukovci.

„Říkal jsem si, co to je, a zjistil, že jde o závody podomácku vyrobených traktorů. Rozhodl jsem se, že se tam zajedu podívat. A co se nestalo, tenkrát jsem tamní závod dokázal vyhrát,“ popsal Kuchař, který tak naprosto propadl těmto závodům zvaným traktoriády.

„Skamarádil jsem se s Plzeňáky, s jedním nadšencem z Příbrami a začal jsem postupně objíždět tyto akce. Před dvěma lety jsem si řekl, že zkusím uspořádat traktoriádu i doma v Kozlovicích. A chytlo se to,“ pochválil si.

„Na rozdíl od závodů motorek, které šíleně řvou a létají od nich kusy bahna, jsou traktory zábavnější a je to i atraktivnější podívaná pro diváky,“ míní Kuchař. „Navíc na motorky přijdou buď hodně mladí, nebo staří fandové. Kdežto na traktory se chodí dívat celé rodiny. Od malých dětí až po babičky a dědečky.“

Na závodech panuje rodinná atmosféra

Účastníci jednotlivých traktoriád se mezi sebou dobře znají. Všichni jsou velcí kamarádi, ale když se se svými stroji vydají na trať, nic si nedarují. Vždycky chtějí jeden druhého porazit.

„Beru to kamarádsky. Vždycky jsem hodně soutěžil s klukem z Čech, který má nádherného veterána pětadvacítku. Z Ameriky si dovezl sekačku, díky které si traktor tak vytunil, že mu jede neskutečně rychle,“ podotkl. „Ale je to přes řemeny, takže když se mu namočí, tak mu to klouže. Má kotoučové brzdy, všechno z fabriky. Někde ho třeba upozorňovali na to, že je to tovární výroba, takže by správně neměl startovat.“

To Ladislav Kuchař má na svém traktůrku jen tovární volant z peugeota, nádrž od jawy a motor. „Jinak mám všechno dělané podomácku. Řízení i převody jsem si dělal sám,“ zdůraznil.

„Mám výhodu v tom, že nemám žádný převod. Mám motor, řetěz, řetěz a řetěz. Ostatní mají diferáky, takže převodovka jim jde pak těžko. Je to jako s autem. Těžší auto má větší spotřebu než menší.“

Kozlovický nadšenec má prozatím jeden traktor, se kterým objíždí různé závody v okolí, ale jezdí i do Čech, kde má hodně kamarádů. V hlavě už ale střádá plány na to, aby si postavil další.

„Mám už motor, kola a vymyšlený i převod. Tento traktor bude mít vyšší výkon a bude i trochu větší. Zatím ale na něj nemám čas,“ pokrčil rameny.

Při závodech na jižní Moravě musel svařovat část podvozku

Při závodech podomácku vyrobených traktorů už Ladislav Kuchař zažil různé peripetie, ale nikdy se mu nestal žádný vážný úraz. „To musím zaklepat. Pamatuju například urvané kolo. Na jižní Moravě jsem třeba musel svařovat část podvozku, půjčoval jsem si svářečku. Pak mě nechali jet ještě jednou. Byť jsem měl pokřivenou hřídel, dokázal jsem nakonec vyhrát,“ pousmál se.

„U traktorů na rozdíl od motorek spálím litr benzinu při závodě a možná ani tolik ne. Navíc na motorce je třeba trénovat minimálně dvě hodiny v týdnu, pokud chce člověk mít trochu solidní výsledky. Nemá cenu se jen tak někde vozit. To traktor občas jen tak projedu, ale o trénování se nedá mluvit.“

Vzhledem k tomu, že Kuchař objíždí traktoriády po celé republice, má možnost porovnat jednotlivé z nich. „Každý je dělá podle toho, co mu v daném místě povolí a jaké tam má možnosti,“ řekl.

„Nádherná traktoriáda byla v Dožicích, kde přišlo pět tisíc lidí. Tenkrát to byla celodenní show. Závody byly dokonce rozdělené do jednotlivých kategorií. Jenže někteří lidé tvrdili, že se organizátor touto akcí obohacuje, tak se naštval a ze dne na den s jejím pořádáním skončil,“ upozornil s tím, že mnozí lidé jsou bohužel závistiví.

„Je to ohromná škoda. Místo toho, aby byli rádi, že jim připravil atraktivní zábavu, tak jej raději pomluvili.“

V Pusté Polomi pořádají i závody s hromadným startem

To organizátoři v Pusté Polomi zase pořádají traktoriádu, při které diváci vidí i závod s hromadným startem. Ten je sice divácky velice atraktivní, protože na trati je vidět spousta dramatických soubojů. Jenže takové soupeření má podle Kuchaře i stinné stránky.

„Já mám kupříkladu menší traktůrek, a když na něm zavrávorám a vyřítí se vedle mě někdo s mnohem větším strojem, tak by mě mohl pomalu i převálcovat. Tohle není žádná sranda a je už to o zdraví,“ zdůraznil. „Takový typ závodu mě ani trochu nelákal.“

Dneska má Kuchař plnou hlavu starostí se třetím ročníkem traktoriády v Kozlovicích, která se uskuteční v sobotu 10. června.

„Předešlé dva ročníky se hodně vydařily. Loni bylo sice škaredě, přesto přijelo okolo třiceti závodníků se svými traktory. Věřím, že to letos bude podobné. Kdyby jich mělo přijet jen pět nebo šest, nemělo by smysl takovou akci pořádat i další rok,“ poznamenal Kuchař.

„Jestli ale vyjde počasí, lidé z vesnice i okolí určitě dorazí. Pokusíme se znovu připravit technicky náročnou trať, na které loni byly i vodní příkopy či strmější kopečky.“