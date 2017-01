Ostrava se přes protesty posouvá v přípravě rozšíření tramvajových tratí

Od Martinovské ulice přes ulice Bedřicha Nikodema a Průběžnou po 17. listopadu, nebo od „Slovanu“ k Duze a odtamtud k hypermarketu Globus.

Tyto dvě varianty přicházejí v úvahu pro výstavbu tramvajových tratí v ostravských obvodech Pustkovec a Poruba. Rada města Ostravy tento týden schválila veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci pro územní řízení.



„Zakázku vyhrála brněnská firma Sudob s nabídkou necelých devět milionů korun. Dokumentace přesně zaměří pozemky, které by výstavba trati zasáhla. Zjistíme tak, které z nich budeme muset vykoupit. V následujících týdnech pak chceme informovat příslušné obvody a věříme, že získáme jejich souhlas. Jakákoli cesta, která sníží dopravní zátěž životního prostředí, je důležitá,“ uvedl primátor Tomáš Macura. „Navíc u hypermarketu Globus chceme v budoucnu mít odstavné parkoviště pro případné zavedení nízkoemisních zón, takže tramvajové spojení bude nutné.“

Rozhodnutí se ale nelíbí petičnímu výboru, jenž protestuje proti výstavbě trati. „Znamená to, že přípravy na stavbu běží v plném proudu. Diskuse s občany ani s dotčenými městskými obvody zjevně není pro město důležitá. Hlavní je připravovat stavbu tak, aby do termínu podání žádosti o miliardovou dotaci z Evropské unie bylo splněno co nejvíce,“ uvedla na stránkách členka petičního výboru Markéta Vysloužilová.

„Je nesmyslné, aby lidé vybírali, jakou kličku tramvaj udělá“

Primátor zatím diskusi nevylučuje. „Nemůžeme ale diskutovat od nuly, musíme polemizovat nad konkrétními podklady. O každé takové strategické stavbě však nemůže rozhodovat všelidové hlasování. Výstavbu trati může zamítnout zastupitelstvo obvodu jako celek, ale je nesmyslné, aby lidé vybírali, čemu se tramvajová trať vyhne, kde jakou kličku udělá a podobně,“ líčil Macura.

Petice, v níž se lidé vymezují proti výstavbě trati v ulicích Bedřicha Nikodema, Průběžné a 17. listopadu, posbírala přes čtyři tisíce podpisů. Proti zavedení tramvajové dopravy v ulici Bedřicha Nikodema je i obvod Pustkovec. Ten už v září loňského roku přijal usnesení, v němž mimo jiné zastupitelé pověřili starostu prosazováním negativního stanoviska k výstavbě.

Souhlas obvodů město nepotřebuje, ale chce jej

„Popravdě, oficiálně jsme informace o posunu ve stavbě od magistrátu neobdrželi. V pátek budeme jednat s dopravním podnikem, takže předpokládáme, že se něco dozvíme tam. Zastupitelstvo obvodu bude věc teprve následně projednávat,“ vysvětlil starosta Pustkovce Stanislav Pyš.

Poruba trať naopak vítá. „Obvod rozvoj ekologické městské dopravy na 7. a 8. obvodu podporuje. I samotní občané se v pocitových mapách, které vyplňovali na jaře loňského roku, vyjádřili, že dopravní spojení na 7. a 8. obvod nepovažují za dostatečné. Požadujeme ale nejmodernější řešení, které bude komfortní pro cestující a šetrné k okolí,“ uvedl porubský mluvčí Martin Otipka.

Město Ostrava teoreticky souhlas obvodů nepotřebuje, nechce jít ale takzvaně „přes mrtvoly“. „Výstavbu bychom mohli zařadit do strategických projektů a bez souhlasu zastupitelstev se obejít. Nechceme jít ale proti názoru zastupitelů, takže případné zamítnutí budeme respektovat. Nicméně věřím, že po projednání na stavbu přistoupí,“ doplnil Macura.