Hotovo. Třetí studentská formule by měla jezdit stotřicítkou

„Každý chodil, jak měl čas, ale snažili jsme se na dílně být co nejčastěji,“ popisuje Kristýna Kutiová, která přípravami a konstrukcí závodního vozu strávila stovky hodin. „Já a kapitán týmu jsme na tom pracovali téměř nepřetržitě. Studenti, kteří mají výuku, chodili hned po ní a trávili přípravami běžně čtyři hodiny denně.“

V týmu je Kutiová jedinou ženou a pracovala například na ramenou zavěšení. Další členové měli na starosti motor, brzdy nebo řízení. Formuli sestavili od prvního nápadu až do finální podoby. Navrhli a otestovali jednotlivé komponenty, které vlastnoručně namontovali. Díky tomu je formule zcela originální.

„Studenti získávají zkušenosti s kreslením a výrobou komponentů, jednají s partnery. To, co se ve škole učí teoreticky, transformují do reálného díla. Ještě během studia mají zkušenosti, jako by byli už dva tři roky v praxi,“ popisuje Aleš Slíva, ředitel Institutu dopravy strojní fakulty a vedoucí projektu.

Ostravští studenti sestavili už třetí formuli v řadě a závodní vůz stále zdokonalují. Vector 03 se tak chlubí hned několika novinkami, od pneumatického systému řazení až po zcela nové zavěšení, a má i více ručně vyráběných dílů. „Je lehčí a výkonnější. Srazili jsme pětinu váhy dolů. Minulá formule vážila 273 kilogramů, tato je zhruba o čtyřicet kilo lehčí,“ dodává Kutiová.

Roste i počet firem, které se studenty spolupracují. „Začínali jsme s devíti partnery, loni jich bylo patnáct a teď spolupracujeme se čtyřiceti firmami,“ upřesnil Slíva.

Vector 03 by měl jezdit stotřicítkou, jasněji však bude po zkušebních jízdách, které jsou v plánu od půlky května. V červenci se pak zúčastní závodů Formula Student East v Maďarsku a v srpnu Formula Student Czech Republic v Mostě.