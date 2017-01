Únik benzolu z cisterny zastavil vlaky mezi Ostravou a Prahou

Vzhledem k tomu, že byla uzavřena souběžná silnice a celé okolí železniční stanice, nebylo možné vlaky nahradit autobusovou dopravou. O půl třetí odpoledne už byl provoz obnoven po jedné staniční koleji.

„Netušíme, kolik látky uniklo. Pravděpodobně se tak stalo kvůli technické závadě na cisterně,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Původně se počítalo s tím, že bude provoz na trati zastavený až do 18 hodin. „V takovém případě by se to dotklo asi čtyř desítek vlaků v obou směrech,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Aktuální informace o problémech na tratích zveřejňují dráhy zde.

Benzol je čirá, zdraví škodlivá a hořlavá kapalina. Vzniká při koksování. Skládá se z benzenu, toluenu, xylenů a dalších sloučenin.