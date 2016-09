Úřady se připravují na kontroly kotlů, dokazování ale bude složité

Zazvonit a zkontrolovat, čím doma lidé topí. Takovou pravomoc by od ledna příštího roku mohli mít úředníci. Umožňuje jim to novela, kterou v uplynulých dnech schválila sněmovna. Čoudící komín, který zamoří vzduch v celé obci, by tak už nemusel být typickým obrázkem zimního období v regionu.

„Nepůjde o plošné kontroly, až na základě upozornění a výzev úředníci přistoupí k samotné kontrole v domácnosti. V kotli smí lidé spalovat pouze paliva určená pro tento kotel výrobcem a hlavně nesmí pálit odpad,“ popsala mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková s tím, že novela za nedodržení ukládá pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Starosta Bohumína: Narušování soukromí? Nesmyslné

Kontroly vítají například ve Věřňovicích na Karvinsku, kde se každoročně potýkají s nejvíce znečištěným ovzduším v kraji. „Jsem moc rád, že se k tomu přistupuje. Důležité je, že většiny lidí se to vůbec týkat nebude. Ale jde o to získat metr na dva tři domkaře, kteří každoročně topí, čím nemají, a zamoří tak vzduch všem,“ zmínil starosta Pavel Buzek.

Novela vyvolala diskusi o narušení soukromí. S tím ale nesouhlasí například starosta Bohumína Petr Vícha. „Lidé musejí do svých domů pouštět například odborníka pro pravidelnou revizi komínů. Argumenty, že novelou dojde k narušování soukromí, jsou proto nesmyslné. Předpokládám, že v praxi se kontroly budou využívat ojediněle ve chvíli, kdy selžou ostatní možnosti na domluvu a dotyčný bude upozornění ignorovat.“

I v Bohumíně pak každoročně evidují desítky stížností. „Většinou se jedná o městské části, kde je starší zástavba rodinných domů. Z některých se často valí černý kouř,“ pokračoval Vícha. Prokázat, že někdo spaluje odpady, ale nebude jednoduché.

„Podnětem, který spustí první fázi kontroly – tedy upozornění – může být i svědectví sousedů. Musejí ale doložit fotografie či minimálně třicetiminutové nepřetržité video zachycující kouř z komína neodpovídající tmavosti. Třicetiminutové proto, aby se vyloučilo, že majitel domku v kotli pouze roztápěl,“ vysvětlila Roubíčková, podle které navíc tohle opatření předchází případnému vyřizování sousedských účtů.

Chytit hříšníka přímo při činu bude velmi složité

Některé obce a města ale už teď namítají, že natáčet půlhodinový záznam kouře nikdo nevydrží. Upozorňují i na to, že kontroly nebudou účinné.

„Neumím si představit, že by někdo topil odpadky a předvedl to kontrole, která musí svou návštěvu ohlásit s předstihem,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí v Hlučíně Soňa Prášková s tím, že novela může působit maximálně jako prevence. „Někteří snad kvůli hrozbě kontrol spalování nevhodného paliva omezí. Ale obávám se, že na zcela bezohledné lidi nebudou kontroly dostatečným metrem.“

To potvrzují i v Karviné. „Z našich zkušeností víme, že na dobu kontroly dají lidé vše do pořádku a posléze se zase vrátí ke ‚starým praktikám‘. Uvidíme, jaké bude mít nový zákon prováděcí předpisy a zda bude mít efekt,“ popsala karvinská mluvčí Šárka Swiderová.

Složité prokazování připustil i náměstek hejtmana Daniel Havlík. „Pokud kontrola nechytí ‚hříšníka‘ přímo při činu, bude odborně i finančně velice náročné prokazovat, že se v daném kotli odpad spaloval.“

Ke kontrole by pak měl být přizván například kominík. „Seznam dalších odborně způsobilých osob je už nyní zveřejněn na stránkách Hospodářské komory ČR. Pro úředníky to znamená další vzdělávání, aby byli schopni v procesních věcech problém řešit,“ upřesnil Havlík.

Podle organizace Čisté nebe jsou přímé kontroly prvním dobrým krokem. „Mohou přispět ke změně návyků lidí. Lokální topeniště jsou tady masivní problém. Statistiky uvádí, že v zimních měsících stojí za znečištěním ovzduší benzo(a)pyrenem z 50 procent právě lokální topeniště. Z 38 procent za něj může průmysl a z 9 procent doprava, zbytek jsou další vlivy, “ uzavřela ředitelka organizace Anna Plošková.