Janáčková si nesmí vzít úvěr na stavbu nové radnice ostravského obvodu

Radní Ostravy dali nedávno najevo, že jsou proti úvěru, a chtěli, aby tak hlasovali i zastupitelé města.

Aby se obvod nedočkal zamítavého stanoviska, starostka zvolila úhybný manévr. Požádala zastupitele, ať materiál z červnového jednání stáhnou. „Naši žádost o souhlas s úvěrem doplníme a znovu předložíme na podzim,“ sdělila Janáčková.



Část opozice jí dala najevo podporu. „Ne všem obvodům se měří stejným metrem,“ kritizoval koalici například šéf zastupitelského klubu ČSSD Lumír Palyza. Předseda komunistů Josef Babka je proti stavbě, ale vyhověl Janáčkové v tom, že navrhl stažení bodu. A uspěl.

Starostka si oddechla. „Věřím, že na podzim bude situace jiná. Náš obvod novou radnici nutně potřebuje. Donedávna jsme měli i podporu od vedení města. Než jsme začali s přípravou projektu, konzultovala jsem to s primátorem i jeho investičním náměstkem,“ říká Janáčková.

Bez souhlasu města to nepůjde

Primátor Ostravy Tomáš Macura si ale nemyslí, že do podzimu se může něco změnit. Podle něj bylo stažení materiálu zbytečné a ve výsledku to znamená pro obvod totéž, jako kdyby zastupitelé o návrhu hlasovali a přijetí úvěru odmítli.

„Obvod si bez souhlasu města žádný úvěr vzít nemůže a podle mě není reálné, že bychom mohli na podzim hlasovat o stejné žádosti. Starostka by musela předložit úplně novou,“ míní primátor.

Důvodů, proč radní nechtějí souhlasit s úvěrem na stavbu radnice, je několik. Primátor opakovaně zmínil tři hlavní.

„Po přijetí úvěru by dluh obvodu překročil 60 procent jeho rozpočtu a pak už by si nemohl půjčit nic. Jde o významnou veřejnou stavbu, která si zaslouží lepší architektonické řešení, nejlépe soutěž. Navíc obvod žádá, ať město uhradí 60 milionů za parkovací dům, který má být součástí novostavby, přičemž my nejsme o navrženém řešení přesvědčení,“ líčí Macura.