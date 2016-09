Mezi plány Ostravy pro příští roky je sdílení kol i městská lanová dráha

Lanová dráha má spojit hlavní turistické cíle Ostravy, jako je zoologická zahrada, Slezskoostravský hrad či Dolní oblast Vítkovice.

„Městská lanová dráha by měla sloužit nejen turistům, ale i místním občanům jako rychlý a ekologický dopravní prostředek. Pokud se podaří projekt uskutečnit, naváže na historickou tradici. V minulosti jezdily nad hlavami Ostravanů vozíky s uhlím,“ vysvětluje primátor Tomáš Macura.



Podotkl, že projekt lanovky pro lidi je teprve ve fázi přípravy. „Nechali jsme zpracovat studii proveditelnosti, která ukáže, zda je vůbec reálné lanovku postavit a kde by mohly být zastávky.“

Tak či tak dalo současné vedení Ostravy najevo, že o výstavbě lanové dráhy vážně uvažuje, a to v nejbližších letech. Lanovku totiž magistrát zařadil do první desítky projektů zahrnutých do strategického plánu města na léta 2017 až 2023. Celý plán bude sice hotový až na konci roku, už nyní ale město chystá projekty, které by se mohly uskutečnit v nejbližší době.

„Například řemeslný inkubátor by se mohl otevřít už před Vánocemi, aby si tam lidé mohli vyrobit dárky,“ sdělil Macura. Upřesnil, že v areálu bývalého dolu Hlubina vzniká sdílená řemeslná dílna pro veřejnost. „Nadšenci, kutilové i profesionální řemeslníci tam budou moci tvořit s profesionálními stroji a nářadím pro práci se dřevem, kovem, keramikou, papírem, textilem a kůží, ale i s vybavením pro vyspělé technologie, jako je gravírování a 3D tisk,“ dodal Macura.

Na projektu spolupracují s městem VŠB-TU Ostrava a nezisková Dílna Provozu Hlubina, partnerem projektu jsou i Dolní Vítkovice a další se rýsují z řad středních odborných škol.

Ostravané si řekli o sdílení kol

Už příští rok se mohou lidé těšit na projekt veřejného sdílení kol, takzvaný bikesharing. Kdo bude chtít, půjčí si kolo na některém ze stanovišť a vrátí ho na jiném. Po takové službě volá řada lidí. Vyplynulo to z ohlasů Ostravanů, kteří se zapojili do ankety cílené na přípravu strategického plánu.

„Do přípravy strategie se různou formou zapojilo už téměř 18 tisíc lidí. Máme z toho velkou radost,“ řekl primátor a dodal, že teď může veřejnost posílat vlastní konkrétní návrhy projektů, které by pomohly proměnit Ostravu v ještě lepší místo k životu. „Každým námětem se budeme seriózně zabývat,“ slíbil Macura. Formulář je dostupný na www.fajnova.cz/chci-se-zapojit.

Projekty města výstavba městské lanové dráhy



komplexní proměna náměstí Republiky



architektonické soutěže na řešení prostoru Umělecké ulice a náměstí Msgre Šrámka



revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce



revitalizace Výškovických rybníků



revitalizace Pustkoveckého údolí



řemeslný inkubátor



zavedení bikesharingu



výstavba 12 rodinných domů pro lidi se zdravotním postižením



dotační program na rozvoj talentů



Podle Daniela Konczyny, který se na tvorbě strategického plánu podílí, je přístup Ostravy výjimečný. „Troufnu si říci, že v Česku ještě nikdy neplánovalo žádné město své kroky do budoucna takovým způsobem jako teď Ostrava. Daří se to i díky ohromné aktivitě obyvatel, kteří chtějí něčím přispět a sami nám nabízejí spolupráci,“ uvedl.

Šéf odboru strategického rozvoje Václav Palička dodal, že všech deset zmíněných projektů už je zahrnuto do připravovaného návrhu rozpočtu na příští rok, ale většina jen nižšími částkami určenými na přípravu projektové dokumentace.

S výjimkou řemeslného inkubátoru, kterému bude stačit zhruba kolem pěti milionů na přestavbu bývalé kompresorovny na Hlubině, bude většina záměrů nákladných. Například lanovka může spolykat nejméně půl miliardy, přestavba náměstí Republiky přibližně 700 milionů.

A v plánu má město řadu dalších akcí. „Počítáme s podporou vzdělávání, s tím souvisí i výstavba nové Fakulty umění na Černé louce, která může stát až 1,5 miliardy. V tomto případě i v některých dalších ale investorem nebude město. Podle zkušeností z minulého období však odhaduji, že v příštích osmi letech Ostrava proinvestuje kolem osmi až deseti miliard,“ dodal primátor.