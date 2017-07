V elektrárně u Karviné hořela hala, sedm lidí se nadýchalo jedovatého dýmu

Hořet začalo zhruba o půl jedenácté. „Zásahu se zúčastnilo dvanáct jednotek profesionálních, dobrovolných i podnikových hasičů. Nyní se už požár dohašuje,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela okolo čtrnácté hodiny. O hodinu později už byl požár dohašen.

Sedm lidí - jak zaměstnanci firmy, tak i hasiči - se nadýchali dýmu a byli převezeni na pozorování do nemocnice v Orlové.

Požár v elektrárně v Dětmarovicích na Karvinsku. (28. července 2017)

Ve firmě byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, podle oblastní mluvčí ČEZ Marie Páskové už žádné nebezpečí nehrozí.

Elektrárnu čeká odstávka

„Část elektrárny bude určitě odstavena, jak dlouho potrvá, zatím nelze říci. Zákazníci to však nijak nepoznají. Dodávky dodržíme ze záložních zdrojů, a to z naftových a plynových kotlů v areálu elektrárny,“ dodala Pásková s tím, že elektrárna dodává teplo a elektřinu do Karviné, Bohumína a Orlové. Uvedla, že příčina požáru zatím není známá. Stejně jako výše škody.

Odmítla tak dřívější zprávy hasičů, že škoda bude asi sto milionu.

V areálu hořela vnitřní vestavba rekonstruovaného absorbéru, tedy zařízení na odsiřování. „O nehodě jsme informovali Českou inspekci životního prostředí a spolupracujeme,“ dodala Pásková.

V Orlové žádné problémy nepocítili

V Orlové žádné problémy dětmarovické elektrárny nepoznali. Podle společnosti SMO, která ve městě zajišťuje centrální dodávky tepla pro bytové domy a firmy, se ani žádné potíže neočekávají. „„Náš dispečink vše konzultoval s dispečery ČEZ a podle dosavadních informací by neměly orlovské domácnosti pocítit žádný výpadek dodávek tepla a teplé vody,“ informoval aktuálně Petr Lukaštík, provozně-technický manažer SMO Orlová.

Jak uvedla ČTK, výstavba největší tuzemské tepelné elektrárny začala v roce 1971 a spouštění čtyř bloků trvalo postupně od května 1975 do listopadu 1976. Zpočátku spalovala elektrárna pouze černé uhlí z místních zdrojů, po roce 2000 se začalo ke spalování v menším množství používat také hnědé uhlí ze severozápadních Čech.