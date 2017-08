V Jeseníkách se vážně zranil koloběžkář. Nezvládl prudkou zatáčku

Záchranáře k nehodě okamžitě zavolala slečna z firmy, která koloběžky půjčuje. „Když jsme přijeli na místo, zjistili jsme, že ostatní koloběžkáři se muži, který byl při vědomí, snaží pomoci,“ uvedl k sobotnímu výjezdu Jiří Hejtmánek, zasahující člen Horské služby Jeseníky. „Muž nárazem na svodidla utrpěl velmi těžké tržné poranění tváře,“ dodal.

Záchranáři koloběžkáře ošetřili a jeho zdravotní stav konzultovali s dispečinkem linky 155. Ten k nehodě poslal sanitku i vrtulník leteckých záchranářů.

„Posádka sanitky pak poskytla zraněnému infúzi a kolega jel na Hvězdu, kde dosedl vrtulník. Tam naložil lékaře a záchranáře Letecké záchranné služby a odvezl je na místo,“ popsal Michal Vávra, další zasahující člen Horské služby.

Letečtí záchranáři pak v sanitce pacienta převezli k vrtulníku a ten jej transportoval k dalšímu ošetření do nemocnice.

„V posledních letech se sjezd na koloběžkách stává v našich horách velkou atrakcí. I když se jedná o zdánlivě jednoduchou zábavu, faktem je, že při nepozornosti může dojít k ohrožení zdraví či dokonce života,“ komentoval víkendový zásah Michal Klimeš, náčelník Horské služby Jeseníky.

Koloběžkáři dostávají instrukce, jak mají jezdit

Na Pradědu fungují dvě společnosti, které půjčují koloběžky. Zájemci si tak mohou vybrat mezi jízdou z Pradědu na Ovčárnu nebo z Ovčárny na Hvězdu.

„Nehoda se stala v místě, kde dochází k nehodám nejčastěji. Bylo by dobré, kdyby před ostrou zatáčkou byla značka upozorňující na to, aby koloběžkáři přibrzdili. Z kopce se tam totiž mnohdy řítí i padesátikilometrovou rychlostí v hodině,“ podotkl Jiří Hejtmánek. Zároveň ale dodal, že provozovatelé půjčoven koloběžek všechny před jízdou upozorní na to, aby byli při jízdě obezřetní.

„Navíc každého vybaví potřebnými chrániči, a když si pak dole koloběžku vyzvednou, hned kontrolují, jestli má v pořádku brzdy, je vycentrovaná a podobně. Půjčované koloběžky tak jsou v perfektním technickém stavu,“ doplnil.