V Šilheřovicích se točil Tmavomodrý svět. Kudy do Londýna, ptal se Vetchý

Pouhých osm set metrů od mohutných stromů pak stojí vilka v dobovém staroanglickém slohu, kterou filmaři často využívají. Je součástí zámeckého areálu, který se objevil také v několika televizních pohádkách nebo v hororu Travis.

Filmová místa Letní seriál MF DNES a iDNES.cz vás zavede na několik desítek míst po celé České republice, která si filmaři vybrali jako kulisu pro filmy, televizní seriály nebo hudební klipy.

Tvůrci Tmavomodrého světa se o zdejší lokalitě dozvěděli z interního nabídkového katalogu televize. Přilákal je charakteristický sloh budovy, který se ideálně hodí do předválečné Británie. Staroanglický sloh upoutá na první pohled a jeho ráz je zřejmě dán tím, že poslední potomek Rothschildů měl za manželku Angličanku.

Dům v minulosti patřil hajnému či lesníkům

„Tehdy mně bylo 22 let a studoval jsem vysokou školu. Byl jsem se vůbec poprvé podívat na natáčení filmu a byl to zážitek na celý život,“ vzpomíná současný starosta Šilheřovic Radek Kaňa.



Na první pohled unikátní stavba vilky pochází z doby Rothschildů, kteří se tady usadili od poloviny 19. století a zdrželi se až do roku 1936, kdy museli nuceně odejít. Zůstal po nich celý historický komplex včetně parku.

„Náš park je koncipován tak, že má sedm vstupních bran - podle Jeruzaléma. U šesti z nich je nějaká nemovitost. Dům, kde se natáčel Tmavomodrý svět, patrně patřil v minulosti některému z hajných nebo lesníků. Samotné bráně se u nás říká Ostravská, protože když půjdete touto cestou dalších pět kilometrů, tak se dostanete do Ostravy,“ prozrazuje starosta.

„Vím, že hlavní zázemí štábu bylo u fotbalového hřiště, tam měli veškerou techniku. Co se týká ubytování, to nevím, už je to patnáct let. Je ovšem pravděpodobné, že bydleli poblíž,“ dodává starosta.



Zajímavé je porovnání jeho vzpomínek s dobovými informacemi společnosti Cineart: „Po natáčení na Hradčanech se štáb přesunul do Šilheřovic u Ostravy, kde Jan Vlasák objevil typické ‚anglické sídlo‘ z červených cihel - bývalou novogotickou vilu barona Rothschilda. Vnitřek domu, kde bydlí ve filmu Susan s londýnskými dětmi, pak vyrostl v prázdné hale pražského podniku ČKD. Nejen architektura, ale i design maličkostí, jako je třeba vypínač nebo obyčejná klika u dveří, jsou ale v Anglii trochu jiné než na kontinentě. Proto byly téměř všechny výrazné kusy nábytku – třeba pohovka v Susanině obývacím pokoji – kvůli autentičtějšímu dojmu dovezeny přímo z Británie.“



Interiéru domu tak tehdy filmaři nevyužili a i dnes pro nás zůstává uzavřen, současný majitel je totiž na dovolené. O vilu se však patřičně stará, nechal jí opravit charakteristické anglické komíny i střechu. Štáb Jana Svěráka dělal jen úpravy na vstupní bráně do parku. Podle starosty měla být celá černá, dnes ji už ovšem pokrývá rez.



Starosta vzpomíná i na tehdejšího majitele vily pana Tesaříka. „Vždycky přijížděl od Ostravy autobusem a pěšky chodíval do kopce. Od něj to měl filmový štáb v pronájmu,“ říká.



Filmoví fanoušci si však Tmavomodrý svět s touto částí Slezska příliš nespojují a o tomto místě natáčení vědí jen znalci. Situace by se ovšem mohla změnit v blízké budoucnosti. „Musím se přiznat, že to není příliš propagováno, ale vybudováním naučné cyklostezky to chceme změnit. Občas se ale na místa natáčení někdo zeptá a místní jej pak rádi pošlou správným směrem. Můžou si vyfotit alej, která je opravdu krásná a u které se vždycky Ondřej Vetchý ptal na cestu na Londýn,“ připomíná Radek Kaňa.

Natáčení Tmavomodrého světa si pak místní občané chtějí po patnácti letech připomenout.

Svěrák se omluvil, připravuje se synem nový film

„Oslovili jsme pana Zdeňka Svěráka, jestli by nepřijal i se synem naše pozvání, že bychom rádi udělali nejen projekci filmu, ale také autogramiádu či diskusi,“ prozrazuje Kaňa a v ruce drží kopii dopisu od slavného tvůrce.

Zdeněk Svěrák je tam na fotografii a všechny pozdravuje, s omluvou ale účast z časových důvodů odmítá. „Honza chystá nový film a oba se těšíme, jak se v létě zabarikádujeme na chalupě a nikomu neotevřeme a nikam mezi lidi nevyjdeme.“

Výročí si tak připomenou jen místní a budou vzpomínat na to, jak filmový štáb v době natáčení pobýval v Šilheřovicích přibližně měsíc. Bude mezi nimi i tehdy dětský herec Ondřej Paskuda.

„V době natáčení filmu mi bylo devět let a hraji tam jedno z těch malých dětí. Objevili mě, když jsem šel po ulici. Režisér s paní učitelkou mě nabrali autem a ráno už jsem mířil na konkurz. Byl to zážitek, i když mi to příliš nedalo,“ vybavuje si po letech současný podnikatel.



Natáčení pro něj trvalo asi čtrnáct dní, a uvolnili jej proto i ze školy. „Vzpomínám na to ale v dobrém. Pan Vetchý i ostatní členové filmového štábu byli v naprosté pohodě. To, že jsem se dostal k filmu, byla ovšem náhoda, mě tehdy zajímal spíš fotbal. Herci měli základnu v domě, kde se natáčelo, a točili jsme také v Praze. Hned po tomto filmu jsem zkoušel ještě jeden konkurz, ale tam mě nevzali a pak už jsem měl jiné zájmy. Upřímně, už jsem na to zapomněl, ale zážitek to byl příjemný.“