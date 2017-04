Vědci z VŠB vyrobili nejpevnější slitinu titanu, zkouší ji Američané

„Materiál, který jsme vyrobili, je možné používat v medicíně k náhradě již nefunkčních částí lidského organismu,“ vysvětlil Radim Kocich. V praxi to znamená, že nově vyvinutá slitina by se díky své nezávadnosti pro lidský organismus mohla používat například při výrobě umělých kloubů nebo zubních implantátů.



Ostravští vědci pracovali na vývoji nové slitiny, jejich kolegové ve Spojených státech amerických nyní řeší získání potřebných povolení a patentů pro využití v medicíně. Nejdále jsou zatím s přípravou zubních implantátů k upevnění korunek zubů do čelistí.

„Doposud užívané implantáty mají průměr minimálně čtyři milimetry, námi vyvinutý materiál umožňuje vyrábět implantáty o průměru maximálně 2,4 milimetru, a to při zachování stejných vlastností,“ přiblížil kvalitativní skok Radim Kocich.

Slitina, kterou ostravští výzkumníci vyvinuli, se skládá z titanu a zirkonia. „Pro lidský organismus je naprosto bezpečná, což je v takových případech rozhodující,“ doplňuje spoluautorka projektu Lenka Kunčická, která měla na starost také první kontakty s americkou univerzitou.

„S tamním profesorem Terry Lowem jsme se seznámili na vědecké konferenci, kde jej zaujala naše práce. Následně jsme se domluvili na užší spolupráci. My totiž máme laboratoře vybavené přístroji, které v Coloradu nemají,“ dodala členka vědeckého týmu.

O úspěchu bude informovat prestižní vědecký časopis

Výzkum biokompatibilních materiálů neunikl pozornosti redakce prestižního vědeckého časopisu Progress in Materials Science, který ostravské vědce požádal o článek.

„Psát text pro tento časopis patřící mezi špičku ve svém oboru je naprosto unikátní věc a zároveň i velká výzva,“ pochvaluje si zájem Adéla Macháčková, proděkanka fakulty. „Úspěch je to o to větší, že za více než stoletou historii je to teprve pošesté, co v něm mohli publikovat čeští vědci.“

Padesátistránkový článek, který se věnuje společnému výzkumu českých a amerických vědců, je již k dispozici v elektronické verzi časopisu. V tištěné podobě bude publikován v červencovém čísle.

Čtvrtletník Progress in Materials Science patří k nejžádanějším oborovým vědeckým časopisům na světě. „Časopis má Impact Factor 31 (míra oslovení čtenářů, pozn. red.), přičemž u nejprestižnějších odborných titulů světa se pohybuje mezi 30 a 40,“ vyzdvihla význam studie proděkanka.

Jaký bude mít práce vědecko-výzkumného týmu finanční přínos pro ostravskou vysokou školu, zatím není jasné. „Všechno bude záležet na úspěchu nového materiálu a jeho zavedení do praxe, určitě však bude výrazný. Ještě více je ale pro nás důležité navázání spolupráce s dalšími výzkumnými týmy a reputace, která z toho vyplývá,“ popisuje proděkanka.