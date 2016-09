Šéf Vítkovic: Na výplaty máme, dělníci z výroby o práci nepřijdou

Zatímco dvě jsou menší, v Envi pracuje 100 lidí a v Gearworks 190, ta třetí byla donedávna největší firmou ve skupině. Ještě loni ve VPE pracovalo 1 483 zaměstnanců, kteří docílili obratu 3,3 ze 14 miliard celého holdingu.



Není divu, že v situaci, kdy hrozí definitivní konec těžby černého uhlí v regionu kvůli insolvenci důlní firmy OKD, působí mnoha lidem starosti každá zpráva o finančních těžkostech další velké společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je podnikatel Jan Světlík.

„Nevíme, co bude. Máme strach o práci. A obáváme se i toho, že třeba nebude na výplaty,“ říká jedna z vítkovických dělnic. „Atmosféra v práci je na houby. Žijeme v nejistotě. Bojíme se, že situace je horší, než nám šéfové říkají. Někteří lidé sami odcházejí. Problém je, že už chybí dělníci některých profesí, přitom je nadbytek THP,“ dodal další zaměstnanec, jenž ale věří, že Vítkovice mají šanci přežít.

Výplaty přijdou v obvyklém termínu

„Je to dobrá značka. Bohužel zákazníky teď odrazují medializované problémy. Jsem si jistý, že někteří lidé záměrně hází Světlíkovi klacky pod nohy. Bude záležet hlavně na něm a novém managementu, jak tuto situaci ustojí.“

Podobně to vnímá i šéfka Odborového sdružení Vítkovic Jana Schindlerová. „Samozřejmě že v této chvíli mají všichni obavy, aby neskončili na dlažbě. Vedení společnosti se ale snaží firmu zachránit. Zda se VPE vyhne konkurzu, bude jasné na konci listopadu. Doufejme, že schůze věřitelů schválí reorganizaci a soud to posvětí,“ nastínila.

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková tvrdí, že srovnávat situaci strojírenské společnosti s OKD je nesmyslné. „Holding Vítkovice má 34 firem, které dohromady vykázaly za loňský rok zisk kolem 200 milionů korun. Část skupiny spadající pod Vítkovice a. s. měla sice loni ztrátu kolem 80 milionů, ale souvisí to i s tvorbou opravných položek a rezerv ve výši 600 milionů,“ líčí Kijonková.

Podle ní má VPE zakázky a tím i šanci přežít, navíc už není největší firmou celé skupiny. Na první příčce ji letos nahradila firma Vítkovice Heavy Machinery s počtem 1 250 zaměstnanců. Ve VPE nyní pracuje „jen“ 1 110 lidí a jejich počet ještě klesne. A právě to vyvolává nervozitu, kterou se snažili na středečním setkání se zaměstnanci rozptýlit osobně i Jan Světlík a generální ředitel VPE Jiří Skuhra.

„Výplaty za srpen vám přijdou v září na účet v obvyklém termínu. A hromadné propouštění určitě nechystáme. Lidé z výroby se o práci bát nemusí,“ ujišťoval své podřízené Skuhra. Podotkl, že firma VPE teď musí získat co nejvíce krátkodobých zakázek, jež přinesou potřebnou hotovost.

VPE musí projít změnou

O tom, že by Vítkovice chystaly hromadné propouštění, neví ani úřad práce, kterému to firmy musí předem hlásit. „Záměr hromadného propouštění neohlásil minulý měsíc žádný zaměstnavatel v Moravskoslezském kraji. A zatím nemáme signály, že by se k tomu Vítkovice chystaly,“ uvedla Vladana Piskořová z úřadu práce v Ostravě.

Jan Světlík ale netají, že zadlužená firma VPE musí projít změnou, zvýšit produktivitu a snížit počet zaměstnanců. „Odcházet budou především režijní nebo TH pracovníci. Poměr výrobních dělníků a těch druhých je nyní ve VPE 1 ku 1. To se postupně změní ve prospěch dělníků,“ uvedl Světlík.

Kolik lidí z firmy odejde, není jasné. „Záležet bude na počtu zakázek, které jsou a které se ještě podaří získat. Firma ale nechce propouštět kmenové zaměstnance, počítá hlavně s přirozenými odchody a ukončením smluv uzavřených na dobu určitou,“ vysvětluje Kijonková.