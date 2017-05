Ostrava ocenila Věru Špinarovou in memoriam. Cenu převzal její syn

„Věra Špinarová zůstala celý život věrná Ostravě a svým elektrizujícím hlasem těšila své příznivce a zároveň výrazně obohacovala kulturní život města. Její smrt zasáhla tisíce jejich fanoušků především tam, kde se ona sama cítila doma, tedy v Ostravě,“ uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská před samotným předáním ocenění.

To je spojeno i s finanční odměnou 100 tisíc korun pro pozůstalé.

Adam Pavlík zastupitelům krátce poděkoval. „Za mamku moc děkuji. Hrozně si toho vážím. Je to obrovská čest. Jediné, co mě mrzí, že si tu cenu nemohla převzít osobně,“ řekl.

Pavlík: Oceňujte osobnosti za života

O chvíli později Pavlík totéž zopakoval při neformálním setkání s primátorem a novináři. A zakončil to prosbou. „Máte-li možnost to začít vy nebo jednou třeba váš nástupce, bylo by lepší, kdyby osobnosti, kteří pro Ostravsko něco udělaly, a lidé si jich váží, měly možnost převzít si takové ocenění osobně. Jde mi o to, aby se Cena města Ostravy neudělovala jen in memoriam. Z hudební branže mě napadá například Maruška Rottrová...,“ uvedl Pavlík, který v tu chvíli netušil, že ostravská zpěvačka Marie Rottrová už takové ocenění získala. Před pěti lety. „Ale jsou určitě i jiní, kteří by si ocenění zasloužili,“ zareagoval na upřesňující informaci.

S tím souhlasil i primátor Macura. „Určitě máte pravdu. Je to hloupé říci, ale někdy se to holt nestihne,“ řekl Pavlíkovi. Rozhodnutí zastupitelů ocenit Věru Špinarovou bylo podle primátora jednomyslné. „Ostrava tím jasně vyjádřila skutečnost, že si váží jedné ze svých ikon, kterou paní Špinarová nepochybně byla. A mě to dnes inspirovalo k tomu, abychom se porozhlédli po lidech, kteří by si takové ocenění zasloužili. Nepochybně je jich víc a my bychom se měli snažit ocenit je ještě za jejich života,“ uvedl Macura.

Připomněl, že obyvatelé města, ale i další fanoušci se se zpěvačkou rozloučili 1. dubna ve velkém na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě.

Takhle se lidé v Ostravě loučili s Věrou Špinarovou:

„Jsem si jistý, že tak masovou akci s mnoha tisíci účastníky slezskoostravský hřbitov od svého vzniku v pozdním středověku ještě nikdy nezažil. Na místě jsem si uvědomil, že i když z rádia už nezní písničky Věry Špinarové tak často jako v dobách mých studií, jakmile zazní, okamžitě mi v hlavě naskočí jejich texty. To je další důkaz toho, jak ji my, Ostraváci, máme pod kůží,“ uvedl Macura.



Místo posledního odpočinku není hotové

Adam Pavlík, který přišel převzít Cenu města Ostravy společně s manželkou, si je jistý, že jeho máma by si takového ocenění za života určitě vážila.

„Protože byla Ostravačka každým coulem, ostravská patriotka a tohle ocenění nedostává jen tak každý,“ řekl syn zpěvačky. Před časem slíbil, že oznámí místo jejího posledního odpočinku.

Věra Špinarová Zpěvačka patřila mezi nejvýraznější osobnosti české a československé populární hudby. Pěveckou kariéru zahájila v patnácti letech, kdy nahrála svou první píseň Já před tebou klečím. Během své kariéry vydala 13 dlouhohrajících desek, první v roce 1972. Její nejslavnější písničkou se stala ta s názvem Jednoho dne se vrátíš, nahraná v Československém rozhlase Ostrava v roce 1979, která pochází z filmu Tenkrát na západě.

„Zatím není hotové. Potřebujeme ještě asi dva týdny na dokončení prací, pak to oznámím,“ uvedl včera.

Netajil, že první týdny po matčině smrti pro něj nejsou lehké. „Nejdřív jedete na autopilota, řešíte, co je nutné, pracujete a pracujete, ale vlastně vám to pořádně nedochází. Teprve pak si začnete uvědomovat, co se vlastně stalo a začnete přemítat, jak a proč se to vlastně stalo. Zatím jsem ve fázi, kdy jsem si nepustil ani jednu mamčinu skladbu, ani jsem nesáhl na piáno. Věřím, že časem se to zlepší, ale máma nám bude chybět pořád. Odešel mi nejbližší člověk,“ svěřil se.

Naznačil ale, že by rád uskutečnil vzpomínkový koncert složený z písní Věry Špinarové. „Nechci o tom zatím moc mluvit, protože vše je teprve v plenkách, ale chtěl bych příští rok uspořádat vzpomínkový koncert, na kterém by její skladby zazpívali kamarádi, kteří ji měli rádi. Byl by to vlastně její poslední koncert,“ řekl Pavlík. A k otázce, zda se má koncert konat v Ostravě, jen suše poznamenal: „Kde jinde?“

Přiznal sice, že měl nabídku na jeho pořádání ve velké hale v Praze. „Ale to bych mamce nemohl udělat,“ dodal Pavlík.