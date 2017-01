VIDEO: Projděte se kdysi honosnou Grossmannovou vilou v Ostravě

Dřevěné obložení, vitráže i zajímavé architektonické prvky. Grossmannova vila stále ještě připomíná někdejší skvost. I když stále méně. Od roku 2005, kdy tam ukončila provoz mateřská škola se školní družinou, místo chátrá a Ostravě se objekt nepodařilo prodat ani v dražbě. Čtyři miliony korun se všem zdálo hodně.

Město se nyní rozhodlo navrátit cennému objektu zašlou slávu. „Projektová dokumentace by měla být hotova do půl roku a rekonstrukce začne v roce 2018. Náklady by se mohly pohybovat kolem čtyřiceti milionů korun,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Vila se poté stane místem důležitých jednání a sloužit bude i pro ubytování významných hostů Ostravy a krajského úřady, s nímž město při záchraně stavby hodlá spolupracovat.

Výstavní vila z roku 1923 patřila ostravskému staviteli Františku Grossmannovi. Ten patřil k předním stavitelům na Ostravsku, jenže ve 30. letech mu štěstí nepřálo. Vinou světové krize ubývalo zakázek a kvůli stále rostoucím dluhům Grossmann nakonec spáchal sebevraždu. Ve vile později fungovala například mateřská škola a školní družina.