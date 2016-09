VIDEO: Motorkář letěl saltem přes auto. Se zákazem řízení jel na červenou

12:39 , aktualizováno 12:39

Porušil snad vše, co mohl, a těžce na to doplatil. Řidič motocyklu v Havířově vjel do křižovatky, i když na semaforu pro jeho směr svítila červená. Vzápětí narazil do osobního vozu. Policie zjistila, že muž má zákaz řízení a na motocyklu měl registrační značku z jiného stroje, který byl v pátrání.