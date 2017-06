VIDEO: Petřkovická venuše přijela do Ostravy, k vidění bude do neděle

Sošku přivezla z Archeologického ústavu v Brně ředitelka muzea Jiřina Kábrtová a památku nevyčíslitelné hodnoty předala ostravskému primátorovi Tomáši Macurovi. Převozu asistovali plně vyzbrojení policisté.

Petřkovická, někdy také nazývaná Landecká venuše, se do Ostravy stěhovala pošesté. Poprvé v roce 2002. Nyní ale bude k vidění dosud nejdelší dobu - pět dnů, a to od středy 7. do neděle 11. června.

Precizně vytvarovaná venuše spočinula vedle své méně známé sestry, která byla nalezena ve stejném roce na stejném místě, jen není tak do detailu opracovaná.

Podle odborníků patří Petřkovická venuše k tuzemským nejvýznamnějším kulturním památkám.Torzo štíhlé ženy bylo vyrobeno před asi 23 tisíci lety. Soška je vysoká jen 46 milimetrů a na rozdíl od jiných děl pravěkých žen neoplývá kyprými tvary, ale je štíhlá.

Právě svou štíhlostí je venuše unikátní, protože před desítkami tisíc let byly sošky žen značně zaoblené. Odborníci se jen dohadují, proč dávný umělec změnil proporce.

„Částečně se asi přizpůsobil tvaru krevelu, ale možná opravdu chtěl vyrobit štíhlou ženu. Těžko říct,“ uvedl už dříve Jiří Svoboda z brněnského Archeologického ústavu.

Venuše byla nalezena na vrchu Landek v katastru Ostravy-Petřkovic 14. července 1953 týmem brněnských archeologů pod vedením Bohuslava Klímy. Její hodnota je odhadována na 50 milionů eur, historická hodnota je však nevyčíslitelná.