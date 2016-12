Uspěli Vondrák, Strnad či Colours. Poraženými roku jsou Kramný a OKD

Pro politiky byl letošní vrchol zřejmý. V říjnových krajských volbách se v Moravskoslezském kraji očekávalo potvrzení vlády levice a velkou neznámou bylo hnutí ANO, které se hlasování do regionálních zastupitelstev zúčastnilo poprvé. A k překvapení mnohých nakonec jednoznačně zvítězilo. Po osmi letech tak vznikla středo-pravá koalice a rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě Ivo Vondrák se stal čtvrtým moravskoslezským hejtmanem. Proto právě on se podle MF DNES zařadil do čela vítězů roku 2016.

„Rád vyhrávám, ten pocit euforie je nepochybně úžasný, ale nikdy jsem se jako vítěz necítil. Vždy je třeba po vítězství podat ruku poraženým a prokázat jim respekt,“ reagoval Vondrák.

Za podstatné považuje, aby se svými názorovými odpůrci nacházel „cestu konsensu“. A sází na princip dohody. „S přibývajícími léty vím, že důležité je, nenechat se vítězstvím svést k povýšenému chování. To se nevyplácí ve sportu i v životě,“ dodal hejtman.

Nečekaný odchod do opozice

Vondrákův předchůdce Miroslav Novák (ČSSD) se po volbách ocitl v opozici. Ale za poraženého se rozhodně nepovažuje. Právě naopak.

„Vím, co jsem dokázal. Vždyť i pro kraj to také byl nejlepší rok v šestnáctileté historii, ať už co se týče investic, hospodaření, nebo vyčerpaných evropských dotací. Ostatně nová koalice předložila v podstatě náš návrh rozpočtu, což také beru jako ocenění naší práce,“ vysvětlil.

Ani prohrané krajské volby Novákovi prý optimismus nekazí. A svou pozici při hlasování voličů přirovnal k působení trenéra fotbalového národního týmu. „Můžete vyhrát mistrovství Evropy, jste oslavován, ale pak prohrajete dvě kvalifikační utkání, z nichž jedno je s někým slabým, a jdete od válu.“

To Josef Babka, krajský komunistický šéf a do listopadu i krajský náměstek, připustil, že nad rokem 2016 rozhodně jásat nebude. Rovněž KSČM totiž po volbách skončila v opozici, přičemž volební výsledek měla nejhorší od roku 2000, kdy kraje vznikly.

„To nelze označit jinak než jako hluboký neúspěch,“ uznal Babka, který doufá, že rok 2017 bude úspěšnější. „Jsme součástí koalice v Karviné, posílili jsme i v Opavě, kde jsme koalici podpořili a stali jsme se jejím neformálním členem. A v kraji jsme stále třetí nejsilnější stranou,“ připomněl.

Daří se nejen ostravské zoo

Mezi vítěze končícího roku 2016 lze zařadit i podnikatele Jaroslava Strnada, jehož skupina Czechoslovak Group po kopřivnické Tatře vzkřísila také mošnovskou opravnu letadel Job Air.

Zřejmě nejhorší počasí v patnáctileté historii nesfouklo pořadatele už obřího multižánrového festivalu Colours of Ostrava.

Počtem odchovaných mláďat patří mezi letošní vítěze i Zoologická zahrada Ostrava. Jenže výsledný dojem kazí lednový úhyn sloní slečny Sumitry, která se nikdy nenapila mateřského mléka.

„Úhyn Sumitry určitě nebereme jako prohru. Právě naopak. Když se narodila, její prognózy nebyly nijak příznivé. Mysleli jsme, že nepřežije první půlrok. A ona se dožila téměř dvou let! Za tu dobu se nám ve spolupráci s kolegy z jiných zoologických zahrad a dalších institucí například podařilo připravit náhradní výživu, která je svým složením pro nekojená slůňata příznivější než stávající směs dostupná na trhu. Receptura je skutečně ojedinělá a řada světových zoo, které řeší podobné případy se slůňaty, si ‚recept‘ na ni vyžádala,“ argumentovala mluvčí zoo Šárka Nováková.

Zmínila také sbírku na výzkum sloních nemocí, která byla vyhlášena právě v souvislosti se Sumitrou a v rámci níž se podařilo vybrat přes 800 tisíc korun. A do výčtu zdarů přidala mluvčí i slonici Vishesh, pro kterou byla Sumitra cennou zkušeností v péči o mládě. „Vzhledem k tomu, že je Vishesh březí, věříme, že je velmi brzy opět zúročí,“ dodala Nováková.

Krizi OKD za prohru nepovažuje

Mezi jednoznačně poražené podle MF DNES bezesporu patří i firma OKD. Blížící se konec, uzavírání dolů, obrovské dluhy – to zdánlivě není ani na cenu útěchy. Reakci mluvčího OKD Ivo Čelechovského se nepodařilo získat, ale názor šéfa firemních odborů Jaromíra Pytlíka je jednoznačný. S označením poražení ovšem nesouhlasí.

„To by byla pravda, kdyby firma byla v bankrotu,“ reagoval odborář a pokračoval: „Máme povolenou reorganizaci, oproti všem předpokladům firma funguje, těží se, lidé mají práci. Takže já bych to tak nebral, ukáže příští rok.“

V lednu 28 let vězení za vraždu manželky a osmileté dcery na egyptské dovolené, v prosinci odsouzení, byť bez trestu, za křivé nařčení kriminalisty z násilí při výslechu. To je letošní vizitka 38letého Petra Kramného z Karviné, nyní už ve věznici na Mírově. Jenže jeho obhájkyně Jana Rejžková s vizitkou Kramného coby poraženého roku také nesouhlasí.

„Z pohledu rozhodnutí soudu to sice tak může vypadat, ale tento případ má mnohem širší rozměr, než byl prezentován v médiích,“ řekla. Podle ní je Kramný dokonce vítězem.

„Díky tomu, co se mu stalo, tak zjistil, kdo se pohyboval v jeho okolí, udělal si pořádek ve vztazích s lidmi. Každé soudní rozhodnutí pak zvyšuje počet těch, kteří začínají jeho věc vnímat jinak a podporují ho,“ nastínila svůj pohled na hodnocení.

Ani soudní rozhodnutí Rejžková nepovažuje za konečné a zmiňuje dovolání k Nejvyššímu soudu: „Pomyslně jsme prohráli dvě bitvy, ale ještě ne válku.“