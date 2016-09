Vítkovice si připomněly slavného ředitele, Kupelwieser pomohl hutím i městu

Po jeho odchodu patřily Vítkovice k největším průmyslovým závodům v Evropě a ostravská čtvrť se díky tomu proměnila v moderní město. Od pondělí má proto Paul Kupelwieser na radnici vítkovického obvodu pamětní desku.

Kdo byl Paul Kupelwieser Žil v letech 1843 až 1919 , narodil se jako druhý syn známého malíře Leopolda Kupelwiesera.

. Po studiu na báňské akademii pracoval ve Štýrském Hradci, v Ternitzu a v Teplicích, odkud přešel do Vítkovic. Z těch odešel v roce 1892 po neshodách s majiteli.

po neshodách s majiteli. Odstěhoval se do Itálie, kde koupil souostroví Brioni a během několika let tam vybudoval oblíbené lázně.

„Pro mě osobně má odhalení této desky jistou symboliku, protože co jsem si přečetl o historii, tak pana Kupelwiesera přivedl do Vítkovic spolumajitel, jeden z bratří Gutmannů,“ vysvětlil při slavnostním odhalování pamětní desky současný generální ředitel Vítkovic Libor Witassek. „Mě přivedl do Vítkovic pan Světlík a já doufám, že jsou před námi lepší léta.“

„Za doby ředitelování Paula Kupelwiesera se Vítkovice změnily k nepoznání,“ přiblížila význam vídeňského rodáka Hana Šustková z vítkovického archivu.

První Zlín? Kdepak. Vítkovice

„Povedlo se mu vybudovat nejen největší železárny v habsburské monarchii, ale Vítkovice směle soutěžily s největšími světovými výrobci. Nešlo ale jen o zavádění nových metod a technologií. Benefity, které Vítkovické horní a hutní těžířstvo nabízelo, byly ve své době naprosto unikátní. Vedle penzijního spoření to bylo například zdravotní a sociální pojištění, nemocniční péče, školy a školky pro děti zaměstnanců a mnoho dalších výhod.“

S působením jednoho z nejdůležitějších mužů v historii celé Ostravy se pak změnila také samotná městská část Vítkovice. Příkladem může být třeba současné Mírové náměstí s kostelem a radnicí, na které je pamětní deska Paula Kupelwiesera umístěna.

„Můžeme říci, že koncept tolik obdivovaného baťovského Zlína vznikl ve Vítkovicích už o padesát let dříve,“ dodala Hana Šustková.