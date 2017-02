Vojenské opravny mají miliardovou zakázku, vozy ale musí umět i prodat

Několikaletá spolupráce se společností NIMR Automotive ze Spojených arabských emirátů přinesla vojenskému opravárenskému podniku VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína zisk další významné zakázky.

„Firmy podepsaly dohodu o strategické spolupráci při zavedení na trh, výrobě a poprodejní podpoře kompletní řady obrněných vozidel NIMR do zemí visegrádské čtyřky (V4) – České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska,“ řekl mluvčí VOP Petr Bohuš. „V příštích třech až pěti letech firmy předpokládají vyrábět více než tisíc vozidel, což překračuje hodnotu 500 milionů amerických dolarů.“

Společnost NIMR je předním výrobcem bojových vozidel používaných hlavně na Středním východě a v Africe.

Šance i pro další firmy

Zakázka by znamenala nejen udržení zaměstnanosti v šenovské firmě, ale i její rozšíření. „Řádově může jít až o několik desítek nových pozic, zejména vysoce kvalifikovaných profesí,“ řekl Marek Špok, ředitel VOP CZ.

A podpis smlouvy znamená příležitost také pro okolní firmy. „Každá podobná zakázka s sebou logicky přináší potřebu spolupráce s dalšími subjekty,“ dodal Petr Bohuš.

Od prvního kontaktu po okamžik, kdy manažeři VOP CZ podepsali smlouvu se zástupci společnosti ze Spojených arabských emirátů, uběhly čtyři roky. „První kontakt se společností NIMR nastal zhruba před čtyřmi lety. Po dalších jednáních jsme začali dělat testovací vzorky a zkušební kabiny,“ vysvětluje ředitel opravárenského podniku. „Zástupci NIMRu byli spokojení a od konce předloňského roku jsme v podniku rozjeli výrobu kabin. Díky dalším zkušenostem s naším podnikem, naší výrobou a plněním termínů jsme nyní podepsali novou smlouvu na širší spolupráci.“

Firma bude muset přesvědčit armády, aby vozy koupily

Zda společnost VOP dokáže možnosti zakázky plně využít a vyrobí dohodnutý plný počet tisíc terénních automobilů pro armády zemí visegrádské čtyřky, ale ještě není jasné.

„Je to hezký krok, ale podpis smlouvy o výrobě ještě neznamená, že ty automobily také prodáte,“ upozorňuje vojenský expert František Šulc.

Podle něj by pro co největší odbyt automobilů ze Šenova u Nového Jičína nebyla důležitá ani tak Česká armáda, jako spíše ozbrojené síly sousedního Polska.

„Klíčovým trhem pro takovou zakázku by ze zemí visegrádské čtyřky bylo nepochybně Polsko, jež má největší armádu a neustále ji modernizuje,“ vysvětluje Šulc. „Možný problém ale spočívá v tom, že je Polsko hodně orientované na domácí výrobu, případně na její podíl na celkovém výrobku. Získat takovou zakázku by nebylo nemožné, ale nebude to ani jednoduché.“

A ani česká armáda, která obměnu starších terénních vozidel připravuje, zatím konkrétní plán případné obnovy vozového parku nemá. „Záměr modernizovat armádu zde samozřejmě je, stále ještě využíváme například velké množství zastaralých vozů UAZ,“ řekl mluvčí ministerstva obrany Petr Medek. „Nic konkrétního se ale v tomto směru zatím nerozhodlo.“

Důležitost dalších kroků připouští i mluvčí VOP. „Bude záležet na dalším vývoji. Když armády V4 využijí potenciálu obrněných vozidel NIMR, budeme je vyrábět,“ řekl Bohuš.

Možnosti získání zajímavých kontraktů chtějí ve VOP podpořit i vlastními úpravami nabízeného automobilu, například pro využívání ve velmi chladných oblastech severní Evropy. Společnost VOP CZ v současnosti zaměstnává více než 850 lidí a její loňské tržby přesáhly 1,6 miliardy korun.