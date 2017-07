Obviněný z vraždy osmiletého bratra jde do vazby, aby neunikl stíhání

Jednání trvalo pouhých dvacet minut.

„Soud u obviněného shledal existenci dvou vazebních důvodů, a to obavy z možného vyhýbání se trestnému stíhání a eventuálního opakování násilné trestné činnosti,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský.

Další podrobnosti však říci nechtěl, protože vyšetřování případu je teprve na začátku a navíc vzhledem k věku oběti nelze zveřejnit informace vedoucí k její identifikaci. Proto nelze ani zveřejnit podobu a jméno obviněného.

Také mladíkův obhájce odmítl cokoliv komentovat. „Nemám svolení mandanta,“ řekl jen.

Mladému muži, kterému teprve v prosinci bude 19 let, hrozí v případě odsouzení patnáct až dvacet let vězení. Vzhledem k věku oběti není vyloučen ani vyšší, mimořádný trest.

Co se v jednom z domů v třítisícovém městečku odehrálo, není zatím zcela jasné. Podle obvinění však mladý muž, který teprve loni v prosinci překročil věkovou hranici dospělosti, vzal do ruky nůž a mladšího nevlastního sourozence pobodal.

„Utrpěným poraněním dítě podlehlo ještě před příjezdem posádky rychlé lékařské pomoci a zasahující lékařka tak mohla již pouze konstatovat smrt,“ informoval mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. O něco později ještě dorazila policejní interventka poskytnout zhrouceným rodinným příslušníkům psychickou pomoc.

V městečku jsou z události lidé, kteří rodinu znají, velmi překvapení. Podle informací iDNES.cz manželé mají dvě vlastní starší děti - syna a dceru, která nedávno dokončila univerzitu.

Později si do pěstounské péče vzali dvojčata - holčičku a chlapce. Rodina se těší výborné pověsti, otec pracuje jako zástupce velitele jednoho obvodního oddělení policie v okolí.

„Byl v místní škole šikanovaný,“ říká o obviněném vrstevník

Podle kusých informací i profilu na Facebooku je obviněný spíš uzavřený chlapec, kterého baví počítač, ale s vrstevníky - alespoň doma - se moc nebaví.

„I když jsem jen o necelý rok mladší a bydlíme kousek od sebe, moc jsem ho nepoznal. Nejsme kamarádi. Myslím, že tady ani žádné nemá. Na místní základce byl šikanovaný, proto přestoupil do Vítkova,“ vypráví jeden ze sousedů.

VIDEO: Bratrovraždu v Budišově místní nechápou. Případ vyšetřuje policie

O tragédii se místní mladík dozvěděl v neděli večer po návratu z bazénu.

„Viděl jsem páskami ohrazenou horní část ulice a zásahovku. Lidé se venku dohadovali o tom, co se stalo. Ještě nevěděli nic konkrétního, mluvili proto o vraždě i sebevraždě. To, co udělal, jsem se poprvé dozvěděl od lidí až druhý den. Nikdo z nás nechápe, jak se mohl v osmnácti pohádat s tak malým klukem a ještě ho ubodat. Nerozumíme tomu. Nevíme, co se stalo. Musel to být nějaký náraz,“ míní soused a dodává, že rodina byla v pohodě, ale téměř ji nepotkával.