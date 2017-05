Soud řeší vraždu v Karviné. Obžalovaný nedlouho předtím vyšel z polepšovny

Tragédie se stala loni 12. září časně ráno na ulici U bažantnice v Karviné-Novém Městě. Podle obžaloby se Tulej vmísil do bitky známého s Ondrejem K., kterého zavíracím nožem bodl do zad. Když pak Tuleje další z účastníků rvačky Miroslav P. srazil k zemi a klekl na něj, tak ho Tulej podle spisu čtyřikrát bodl do hrudníku.

„Jedna z ran zasáhla srdce, poškozený přímo na místě zemřel,“ uvedl státní zástupce.

Tulej utekl a policisté ho zadrželi v Náměšti nad Oslavou, kam dojel kvůli práci na stavbě.

Tulej nejprve u soudu vypovídal.

„Chci se omluvit za to, co jsem udělal. Nechtěl jsem nikoho zranit ani zabít. Je mi moc líto, co se stalo. Těžko to zvládám, užívám kvůli tomu léky,“ prohlásil.

Vzpomenul, že už otec ho jako malého bil a také v polepšovně poznal šikanu. „Vždy jsem se jen bránil, měl jsem těžký život,“ řekl.

Na dotaz soudu, čím se po červencovém odchodu z výchovného ústavu živil, však odvětil, že na to odpovídat nechce. Jeho obhájkyně si poté vyžádala konzultaci, po které obžalovaný už jen řekl, že už nebude reagovat na žádné dotazy a jen učiní prohlášení.

Soudce proto četl Tulejovu výpověď na policii, kde popsal, že.se časně ráno ještě s jedním známým toulali Karvinou, chtěli popíjet alkohol, ale naráželi jen na zavřená pohostinství. V ulici U bažantnice jim prý nabídla nějaká dívka, že jim za dvě stě korun poskytne sexuální služby. Jenže když jí peníze dali, vešla podle Tuleje do nejbližšího bytového domu a už se neobjevila.

„Dobývali jsme se dovnitř a chtěli peníze zpátky. Z jedněch dveří vyšli Ondrej K. s Miroslavem P. a mého známého začali bít. Vytáhl jsem nůž a začal jim hrozit. Jeden z nich mi dal pěstí a bil mě dál, tak jsem ho dvakrát bodl. Ale chtěl jsem ho trefit jen do stehna,“ vypověděl Tulej.

Jeden z napadených žádá půlmilionové odškodnění

Jeho slova vyvolala nesouhlas pozůstalých. „Je to obrovská bolest, žena tady ani nemohla přijít, nezvládla by to,“ uvedl otec zavražděného Pavol P., který na chodbě soudu pokřikoval na Tuleju: „Proč jsi to udělal?“

Viní také tehdejší přítelkyni svého syna, dívku, která tehdy dvojici údajně nabídla sex. „Ona to všechno zavinila,“ řekl.

Druhý z napadených, Ondrej K., řekl, že má po rvačce stále psychické problémy. „Za odškodnění a újmu žádám půl milionu korun. Mirek mi zachránil život a pak mi umřel v náručí,“ poznamenal.

Soud pokračuje výslechem svědků a znalců, termín rozsudku zatím není znám.