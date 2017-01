ANKETA: Kdo bude Sportovcem Moravskoslezského kraje 2016? Hlasujte

Přednost dostali především medailisté z olympijských her a světových a evropských šampionátů. A také horolezec Marek Novotný, který vylezl na šestou nejvyšší horu světa, na Čo Oju.

Kdo Barboru Závadovou vystřídá, o tom rozhodnou čtenáři, kteří od sobotních devíti hodin mohou hlasovat pro dva sportovce. Hlasování skončí ve čtvrtek 12. ledna v poledne. Sportovce kraje za rok 2016 vyhlásíme za týden v sobotním vydání MF DNES a na iDNES.

Stejně jako před rokem jsou v desítce tenistka Petra Kvitová, atleti Jakub Holuša a Pavel Maslák a také basketbalista Jan Veselý.

Jak hlasovat Redaktoři MF DNES a iDNES.cz vybrali deset sportovců, jejichž výkony je loni nejvíce zaujaly.

Podmínkou bylo, aby měli vztah ke zdejšímu regionu, ať už odsud pocházejí, anebo se ve zdejších klubech výrazně prosadili, či se zde přistěhovali.

O tom, kdo bude sportovcem Moravskoslezského kraje za rok 2015, rozhodnou čtenáři.

Zájemci mohou hlasovat pro dva sportovce na ostrava.idnes.cz od soboty 7. ledna 9:00 hodin do čtvrtku 12. ledna 12:00 hodin. Poté bude znám vítěz.

V desítce jsou hned tři atleti, kteří nejen sbírali medaile, ale překonávali české rekordy jako Jakub Holuša na 1500 metrů (3:33,36 minuty) a Jan Kudlička v tyči (583 centimetrů).

Většina vybraných sportovců už dávno nepůsobí v krajských klubech, ale jsou jejími odchovanci a pocházejí ze zdejšího regionu.

Pro koho můžete hlasovat:

Jakub Holuša, atletika

Odchovanec Sokola Opava doběhl v Portlandu na halovém mistrovství světa druhý na 1 500 metrů.

„Kvalitou pole je tohle asi větší věc, v Praze byla zase lepší atmosféra. Tam jsem si jel pro medaili. Tady ne, že bych ji nechtěl, ale tolik jsem si nevěřil. Vážím si toho hodně,“ srovnal Holuša evropský halový titul z roku 2015 a loňské světové stříbro.

O medaili na evropském šampionátu ho připravila diskvalifikace za střet se Švédem Leandersonem.

Jan Kudlička, atletika

Ve skoku o tyči byl stříbrný na mistrovství Evropy. S atletikou začínal v Sokole Opava.

„Jsem na sebe naštvaný, měl jsem dneska vyhrát. Cítil jsem se skvěle, ale nepodařilo se mi to prodat,“ prohlásil Jan Kudlička, který na šampionátu v Amsterdamu prohrál s Polákem Soberou jen vinou horšího počtu pokusů. Oba skočili 560 centimetrů. Kudlička loni vytvořil i nový český rekord výkonem 583 centimetrů.

Petra Kvitová, tenis

Fulnecká tenistka získala bronz ve dvouhře na olympiádě v Rio de Janeiru a přispěla i k dalšímu triumfu českého týmu ve Fed Cupu. Během roku vyhrála dva turnaje, v čínském Wu-chanu a v Ču-chaji malý Turnaj mistryň.

„K olympiádě jsem se upínala dlouho, od začátku roku to byl takový cíl. Po roce, který nebyl hvězdný a nedařilo se mi úplně tak, jak bych chtěla, tak olympiáda mi asi dala trošku nějakou novou energii a motivaci.“

Adam Lacko, motorismus

Pilot z Frenštátu pod Radhoštěm, který jezdí za tým Buggyra Racing, obhájil pozici vicemistra Evropy v okruhových závodech tahačů. Kromě toho vyhrál anketu Zlatý volant. „Byla to nejlepší sezona, jakou jsem kdy zajel. Nikdy jsem nebyl půl sezony ve vedení šampionátu,“ uvedl Lacko, který těsně prohrál s Jochenem Hahnem.

A k Zlatému volantu dodal: „Je to určitě super! Není to pouze má cena, ale ocenění celého týmu. Když už to nevyšlo v Evropě, tak alespoň doma.“

Pavel Maslák, atletika

Halový mistr světa v běhu na 400 metrů a stříbrný na stejné trati na evropském šampionátu začínal ve Slavii Havířov. „Taplin z Grenady to přepálil, já se za ním vezl do třístovky a pak jsem viděl, že tuhne. To mi dalo impulz. Věděl jsem, že ho předběhnu,“ popsal Maslák obhajobu světového titulu.

A po stříbře v Amsterdamu říkal: „Na Martyna (Rooneyho) jsem zareagoval pozdě a už jsem ho nestihl dohnat. Přitom sil jsem měl ještě dost.“

Marek Novotný, horolezectví

Podařilo se mu vystoupit na Čo Oju, šestou nejvyšší hostu světa - 8 188 metrů.

„Od druhého výškového tábora nahoru člověk stoupá vyloženě kolmo navrch, jsou tam nekonečné pláně, bílá poušť. Když jsem se dostal do nejvyšší pasáže na jiných osmitisícovkách, věděl jsem, kde vrchol je. To Čo Oju je obrovská ve vrcholové části. Přirovnal bych ji k hlavě vetřelce,“ řekl novojičínský horolezec.

Roman Polák, lední hokej

Vítkovický odchovanec, obránce, se probojoval se San Jose Sharks do finále Stanleyova poháru. „Cítím se hrozně, přitom jsme druzí v lize. Je to, jako byste se ani nedostali do play-off. Takové prázdno,“ řekl Polák po finálové porážce.

Pak však dodal: „Odvedli jsme kus práce, předchozí tři kola jsme měli perfektní, porazili jsme velké týmy. Na to musíme být taky hrdí a nezapomínat na to. Na konci to nevyšlo, Pittsburgh byl lepší.“

Radek Štěpánek, tenis

Nezničitelný rodák z Karviné na olympiádě v Rio de Janeiru vybojoval s Lucii Hradeckou bronz ve smíšené čtyřhře. „Nám to zní jako zlato! Máme sice bronz, ale cítíme se úplně zlatě,“ radoval se Štěpánek po olympijském bronzu.

Kromě toho se ve dvouhře po více než roce, byť ne natrvalo, vrátil do světové stovky. „Sezona byla neuvěřitelná. Všechny své plány a cíle jsem bohatě splnil,“ prohlásil.

Jan Veselý, basketbal

Český reprezentant, který začínal v Příboře a prošel Snakes Ostrava, byl s Fenerbahce Istanbul ve finále Euroligy, v němž prohrál s CSKA Moskva 96:101. Dostal se i do nejlepší pětky Euroligy.

„Honza byl pro Fenerbahce velice platným hráčem, ale byla tam ta složitá věc, že nedal devět šestek. To nejde vymazat,“ komentoval první Čech v NBA Jiří Zídek finálový výkon Veselého. „Nikdo mu už ale neodpáře, že byl v první pětce Euroligy, což je velký úspěch.“

Katrin Žabenská, sportovní tanec

Mistryně světa v salsa shine solo a dvojnásobná mistryně světa v Karibik dance solo a bachate je rodačkou z Havířova a členkou K + K Labyrint Ostrava.

Kromě mistrovských titulů umí Katrin Žabenská nejrychleji zatancovat jeden z nejrychlejších tanců na světě - Salsu kali. „Moje kariéra je založena na sólovém tanci, protože v dnešní době je opravdu těžké sehnat stálého tanečního partnera,“ řekla šampionka.