Zloděj vyjídal každý větší obchod v Karviné, policie mu svačiny sečetla

„Postupně navštívil všechny karvinské supermarkety,“ konstatovala karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Policisté muži za necelé dva měsíce prokázali celkem 41 krádeží. Většinou si z regálů bral různé pečivo - bagety, sendviče, croissanty - nebo sladkosti, které přímo v supermarketu snědl.

Co se nedalo sníst, to se snažil pronést bez zaplacení přes pokladny. „Byly to například krémy, nebo oblečení,“ přiblížila Viačková.

Škoda se celkově vyšplhala nad hranici deseti tisíc korun a mladý muž teď za sérii krádeží může jít až na dva roky do vězení. Nepřilepší mu ani fakt, že už má z minulosti v trestním rejstříku několik záznamů.