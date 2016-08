Čtenáři oznámkovali Nováka trojkou. Hejtman čekal horší výsledek

Novák bude jako lídr kandidátky ČSSD ve volbách svůj post na podzim obhajovat. Dosud si podle čtenářů nejlépe vedl v otázce znalostí potřeb kraje (5 192 lidí mu dalo výbornou, 2 768 pak nedostatečnou), naopak zlepšit by měl vystupování na veřejnosti (5 075 bylo pro známku 1, pro nejhorší 5 pak 3 758) a plnění slibů (1 dostal od 5 063 respondentů, 5 od 3 583 hlasujících).

Po sečtení všech hlasů si Miroslav Novák vysloužil celkovou známku 2,72, po zaokrouhlení tedy trojku. Ve srovnání s hejtmany z ostatních krajů České republiky obsadil třetí místo. Lépe na tom byli jen Miloš Petera ze Středočeského kraje a Václav Šlajs z Plzeňského kraje.

Hejtman považuje internetový výsledek za potěšující. „Skončil jsem mezi všemi hejtmany na třetím místě, pomyslně jsem na bedně, takže určitě mě to potěšilo,“ reagoval.

Přiznal, že očekával horší výsledky. „K podobným internetovým akcím mám trochu odstup, bývají vachrlaté, zvláště když si přečtu v komentářích různé názory na mou osobu,“ vysvětlil svou nedůvěru. Dokonce se prý po spuštění ankety vyjadřoval, že nejlepší by bylo, kdyby propadl. „Protože kdo propadne, ten musí opakovat, což by se týkalo i hejtmanství.“

On sám své působení ve funkci nechce moc hodnotit, a když, tak práci celého týmu na krajském úřadu.

„Jsem přesvědčen, že mnoho práce se podařilo. Hlavně mě těší, že se podařilo zcela využít vnějších zdrojů, tedy například dotací, odkud prostředky putovaly například do školství, zdravotnictví či dopravy. Také poprvé v historii krajů máme přebytkový rozpočet,“ vypočítal Novák, který je současně krajským šéfem ČSSD.

Na dotaz MF DNES, jakou známku by tedy sám sobě udělil, Novák odpověděl: „Asi čekáte, že si dám jedničku, že? No to ne, určitě se vše nepodařilo. Takže bych dal lepší dvojku. Ale nejen mě, ale i svým spolupracovníkům.“