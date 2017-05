V Ostravě je na pár dní vzácný Dražický kodex pojištěný na 90 milionů

Kodex Ostravě zapůjčil k příležitosti oslav 750. výročí písemné zmínky o městě Archiv Pražského hradu.



Součástí Dražického kodexu je „Vypravování o zlých letech po smrti krále Přemysla Otakara II.“ Rovněž se v něm nachází významná písemná zmínka o Moravské Ostravě.

„Text vypravování nás odkazuje do roku 1279, kdy si 5. ledna přední církevní hodnostáři dojeli pro stvrzení volby pražského biskupa k biskupu olomouckému Brunovi, kterého našli v Ostravě,“ uvedla mluvčí ostravské radnice Andrea Vojkovská.

Ostrava tak při příležitosti významného jubilea získala další významnou písemnost.

„Po závěti biskupa Bruna a privilegiu Karla IV. z května roku 1362, kterým tento významný panovník povolil v našem městě konání výročního trhu, je to originál Dražického kodexu. A tím rozhodně nekončíme. V červnu do Ostravy přivezeme například Petřkovickou venuši. Na naše město, které v průběhu tři čtvrtě tisíciletí vyrostlo z malé osady do rozměru významné regionální metropole s bohatým kulturním, společenským, politickým i sportovním životem, můžeme být právem hrdí. V rámci oslav si můžeme připomenout mnoho významných milníků jeho historie,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Dražický kodex dorazil do Ostravy v úterý za dohledu policistů. Písemnost je pojištěna na 90 milionů korun.

Prohlédnout si ji mohou lidé v Ostravském muzeu od středy do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin. Vzhledem k tomu, že se v místě musí udržovat vhodná teplota a vlhkost, budou lidé vpouštění do místnosti vždy zhruba po pěticích.