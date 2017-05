Poníka uvězněného ve výkopu hasiči zatahali za ohon, aby couval

Celá záchranná akce v obci Sedliště trvala zhruba jen čtvrt hodiny. Zvíře stálo v úzkém výkopu jako v pasti a pomohlo by si jen tak, že by zacouvalo do širší části.



K tomu se ale nemělo. Přimět jej k tomu museli hasiči. „A to za pomoci jemného táhnutí za ohon a opatrného tlačení prázdnou hasičskou hadicí,“ podotkl mluvčí Petr Kůdela.

Poté už bylo zvíře schopno vyskočit z pasti ven. Hasiči tak nemuseli přistoupit k záchranné variantě „B“.

„Pokud by poník sveřepě odmítal couvat, byli domluveni s obsluhou bagru, že rozšíří výkop před ním,“ dodal Kůdela. Poník po vyprošťovací akci zůstal nezraněn a pokračoval v pastvě.