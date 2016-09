Ve vyloučené lokalitě končí jediný pediatr, praxi nechce nikdo převzít

Když obyvatelé Ostravy-Kunčiček onemocní, většina míří do vily se zelenou fasádou v Pernerově ulici. Jsou tam totiž dvě ordinace praktických lékařů – pro děti i dospělé. Pediatr chce ale skončit a není za něj náhrada. Ordinaci ve vyloučené lokalitě tak hrozí zánik.

Proto se praktický lékař pro dospělé a majitel obou ambulancí Hugo Přibyl obrátil s prosbou o pomoc na krajský úřad. „V kraji chybí lékaři řady odborností včetně pediatrů. Náš obvod je srovnatelný s vesnicí. Lékaři se sem nehrnou, ambulance není lukrativní. Dochází do ní jen okolo 400 dětí, kolega tu ordinuje dvě až tři hodiny denně a vydělá si sotva na náklady. Proto uvažuje, že skončí,“ řekl Přibyl.

Zániku ordinace se obávají romské rodiny i aktivista Kumar Vishwanathan. „Kdyby tam neordinoval dětský lékař, byl by to pro místní rodiny velký problém. Většina patří mezi sociálně slabé a má více dětí. Maminky by s nimi obtížně cestovaly za lékařem do jiného obvodu,“ popsal Vishwanathan, který také žádal kraj, aby pomohl ordinaci udržet.

Romští rodiče neplní povinnosti, nevodí děti na očkování

Když před deseti lety ze stejné ordinace odcházel pediatr, Hugo Přibyl s pomocí kraje i médií nakonec sehnal náhradu – lékaře Zdeňka Klose. Tomu už tehdy bylo 62 let.

„Věk není důvod, proč chci skončit. Mám druhou ordinaci na Dubině a tam není problém. Jenže romští rodiče neplní své povinnosti. Například mají několik neplatných kartiček pojišťoven a nevodí děti na očkování. Já pak místo plateb za to od zdravotních pojišťoven dostávám pokuty,“ vysvětlil Klos.

„Zkoušeli jsme získat od pojišťoven statut takzvané malé praxe, ale nemáme nárok, protože další dětská střediska jsou v dojezdové vzdálenosti do půl hodiny. Pokud nás kraj finančně podpoří, zůstanu. Zatím do konce roku. Dál nevím,“ dodal pediatr.

Přibyl zkoušel sehnat jiného dětského lékaře, ale neuspěl. „Oslovil jsem jich e-mailem 35, ale většina ani nezareagovala, zbytek odmítl. Proto jsem se obrátil na krajský úřad,“ řekl Přibyl.

Zástupci kraje ujišťují, že situaci řeší – ve spolupráci s městem. „Město nemá žádné kompetence k zajišťování lékařské péče, to je věc pojišťoven a kraje. O problému v Kunčičkách však víme a budeme se snažit vyjít vstříc. Ne finančně, ale například nabídkou bytu pro lékaře,“ nastínila úvahy Olga Pelechová z ostravského odboru zdravotnictví.

Kraj pomůže jen dočasně, rodičům radí obrátit se na pojišťovny

„Žádost o individuální dotaci projedná ještě v září rada kraje. Navrhujeme souhlasit s finanční pomocí, ale jen od září do konce roku,“ uvedla šéfka krajského odboru zdravotnictví Vratislava Krnáčová s tím, že o dalším postupu se teprve rozhodne.

Rodičům z Kunčiček doporučila, aby se obrátili na zdravotní pojišťovny, které musí klientům zajistit dostupnou péči.

Protože potíže s lékaři jsou v celém regionu, kraj se je snaží přilákat formou různých dotací. Letos například vyhlásil nový dotační program na vzdělávání začínajících praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost. „Sedm žádostí už je schváleno, další čtyři přihlášky budeme řešit,“ doplnila Krnáčová.

Podotkla také, že kraj může na podnět zdravotní pojišťovny či obce vypsat výběrové řízení pro praktického lékaře pro děti a dorost, ale není jisté, že se někdo přihlásí.

„Loni jsme vyhlásili tři výběrová řízení na pediatra, letos dvě. Jen jedno ale bylo z podnětu obce, konkrétně Vřesiny, a nikdo se nepřihlásil. Ostatní výběrová řízení byla úspěšná. Žádali o ně totiž lékaři, kteří si chtěli otevřít praxi v místě, které si sami vybrali,“ dodala Krnáčová.