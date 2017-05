Příští sezonu v Raduni odhalí sklepení. Kukátko do dějin zámku

„Právě jsme uzavřeli výběrové řízení na generálního dodavatele a vyhodnocujeme nabídky. Ještě letos se uskuteční stavební část, začátkem příštího roku jižní suterén dokončíme expozičně. S novou sezonou se otevře,“ uvedla kastelánka zámku v Raduni Eva Kolářová.



Jedná se o poslední část budovy zámku, kterou je ještě nutné opravit. „Nikdy jsme do něj stavebně nesáhli. Nejsou tam žádné mladší úpravy než ty poslední z poloviny 18. století,“ upřesnila kastelánka. Díky tomu tam jsou původní zámecké stavební prvky. „Hlavním exponátem bude prostor sám. Jeho prohlídka bude kukátkem do dějin zámku. Od středověkého hradu až do barokní podoby zámku.“

V podzemních prostorách pod jižním křídlem zámku se zachovaly například pozdně středověké základy hradu, renesanční a barokní klenby či barokní truhlářské prvky. V expozici je doplní obrazový materiál, třeba rekonstrukce podob zámku od středověku přes renesanci až po tu současnou. „Zároveň chceme návštěvníky provést zákulisím panského sídla. Ukážeme, jak se na zámku svítilo nebo jak se tam dostávala voda,“ doplnila kastelánka.

Práce potrvají čtyři měsíce

Do provozu budou uvedeny i původní rozvody z první elektrifikace zámku, jsou opravitelné. V podzemí je i čistička na užitkovou vodu a mapy ukážou, kde se nacházely staré studny. Sklepy tvoří čtyři místnosti, jejichž opravy přijdou na tři miliony. Práce začnou v září a potrvají čtyři měsíce.

Na stavební úřad byla podána také žádost o povolení na obnovu hradební zdi mezi zámkem a rybníkem. „Jde o nejstarší novogotický architektonický prvek v regionu. Její oprava si vyžádá 16 milionů a z toho 6 milionů půjde jen na statické zabezpečení, zeď je ve špatném stavu,“ vysvětlila Eva Kolářová.

Projekt je hotov a zámek žádá o dotaci ministerstvo kultury. Pokud vše půjde podle plánu, příští rok začnou statické práce, na které naváže obnova původního vzhledu zdi. „Je potřeba dostavět schodiště, obnovit a doplnit litinové zábradlí a obnovit obě terasy. Ta spodní je promenádní. Bude k dispozici lidem k posezení a vyhlídce. Na horní založíme rozárium, bude tam nakvétat 200 růžových keřů,“ prozradila kastelánka.

Po jedenácti letech bude také možné začít s opravou zámeckého rybníka. Ten je v havarijním stavu a rekonstrukce vázla na pozemku, jímž mělo vést nové výpustní zařízení do potoka Raduňka. „Pozemek patřil Pozemkovému fondu, o převod správy jsme usilovali jedenáct let. Před několika dny jsme podepsali smlouvu,“ dodala Kolářová.