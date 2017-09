Stavba vyhlídkové lanovky v Ostravě začne nejdřív za pět let. Pokud vůbec

„Provoz lanovky je možný. Výstavba by mohla začít v roce 2020, ale podle mě reálně tak za pět let,“ řekl v prosinci Macura (ANO) s tím, že málokterý projekt vzbudil takové emoce a zájem jako lanovka.

„Neměla by rozdělovat, ale spojovat: hlavní turistické cíle a symbolicky i lidi. Také historii města se současností. Ale i současnost s budoucností. Připravujeme strategický plán rozvoje města do roku 2023 a lanovka se může stát vlajkovou lodí nové Ostravy,“ líčil tehdy.



Teď Macura dodává, že přípravy pokračují, ale termín se posunul: „Dřív než za pět let stavba nezačne.“

A ještě pesimističtěji to vidí radní pro dopravu Lukáš Semerák (Ostravak). „Reálně se dá o stavbě uvažovat až v době, kdy budou zastavěny pozemky, nad kterými má lanovka vést. A to bude nejdříve za pět, ale spíš za deset let. Teprve sháníme investory do lokalit mezi Dolní oblastí Vítkovice a Černou loukou. Nemůžeme je omezit tím, že všude postavíme sloupy a dráty. Dům se přece staví od základů,“ tvrdí radní a doplňuje: „Aby se nám vyplatila, musela by být součástí veřejné služby, tedy městské hromadné dopravy, tomu ale brání legislativa. I proto zatím vnímám projekt lanovky jako líbivý, ale ne moc reálný.“