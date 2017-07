Beskydské Staré Hamry zmizely pod vodou, lidé se stěhovali do paneláků

Před půlstoletím se Marie Dudová musela vystěhovat z rodné obce.

Tehdy sedmadvacetiletá žena se s manželem ocitla v bytu v nedalekém Frýdlantu nad Ostravicí. Zvykla si, ostatně do Starých Hamrů stále dojížděla za prací a žili tam její rodiče. V roce 2014 se vrátila a bydlí v jednom z bytů určených seniorům. „Kde se zrodíš, tam se hodíš,“ říká s úsměvem.

Staré Hamry Beskydská horská obec ležící přibližně 25 kilometrů jižně od Frýdku-Místku, kterou prochází frekventovaná silnice I/56.

Svou rozlohou 8 345 hektarů je katastrálně největší obcí v kraji.

V 55 osadách žije zhruba 550 obyvatel, v minulosti ale v obci přebývaly i více než dva tisíce lidí.

Na začátku 50. let se po katastrálních změnách z výhradně slezské obce na pravém břehu Ostravice stala moravskoslezská.

Velkou ranou byl pro Staré Hamry vznik přehrady Šance v letech 1965 až 1969, kdy bylo zatopeno centrum původní obce. Nové se dnes nachází v části zvané Samčanka.

Hned však dodává, že současné Staré Hamry nelze s těmi, které znala z mládí, vůbec srovnat. „Nikdy nevstoupíš dvakrát do stejné řeky,“ poznamenala.

Trať v údolí patřila k nejkrásnějším v zemi

Toto rčení zní právě ve Starých Hamrech obzvláště pravdivě. Vždyť kdysi malebnou klikatou řeku Ostravici překryla ve druhé polovině 60. let hladina přehrady.

„Teď je přehrada dost upuštěná, voda kvůli opravám hráze ani nedosahuje někdejšího krásného středu obce. A kupodivu to stačí. Jenže tehdy nebylo síly, aby velikost zátopy změnila. Prostě přes to nejel vlak,“ znovu Dudová použila rčení, které ve Starých Hamrech znamená více než přirovnání.

Vlak přes přehradu opravdu nejel. Poslední jízda se konala 10. ledna 1965.

Trať vedoucí z Ostravice přes zastávky Mazák, Řečice, Hutě pod Smrkem, Staré Hamry na konečnou Bílou patřila podle pamětníků k nejkrásnějším v celé zemi. Přes malebná údolí cestovaly tisíce lidí, místních, ale i mnoho turistů.

Ve Starých Hamrech nechybělo snad nic potřebné: obecní úřad, škola, pošta, obchody, lékaři, několik pohostinství, hotely, pila, nádraží, benzinová pumpa...

Jenže v 50. letech přišlo to, co se trochu čekalo. Ale všichni doufali, že se to nestane. Vláda rozhodla o výstavbě přehrady Šance. O vodním dílu v sevřeném údolí se hovořilo už od začátku 20. století, ale až s prudkým nárůstem obyvatelstva Ostravska a nutností zajistit bohaté zdroje kvalitní pitné vody se stala skutečností.

Přehrada ochraňuje region i před povodněmi

A během pěti let zahrazená řeka zaplavila plochu 336 hektarů v délce 7,6 kilometru. „Navíc přehrada Šance plní i protipovodňovou úlohu a její potřebnost se prokázala například při povodních v roce 1997,“ zdůrazňuje ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč. Vodohospodáři poukazují na to, že nebýt přehrady Šance, voda by před dvaceti roky zaplavila například i velké části Frýdlantu nad Ostravicí, Frýdku-Místku a nejspíše by Ostravice mnohem výrazněji přelila břehy i v centru Ostravy.

Ve Starých Hamrech bylo kvůli přehradě srovnáno se zemí 135 budov k trvalému bydlení a 59 rekreačních objektů. Z centra zůstaly jen kostel, fara, hřbitov a škola.

A lidé? Jen málo z nich mohlo v obci zůstat. Většina musela pryč, nejčastěji do panelových domů. Zvláště pro starší lidi zvyklé na život v domcích to byla tragédie. Ze 2 500 obyvatel zůstala tisícovka a postupem času počet lidí klesl až na 550. Tento stav se už daří držet.

Vlevo původní starohamerské údolí, vpravo stejné místo, ale už s přehradou.

V domě kousek od hladiny přehrady bydlí 70letá Růžena Veličková. Na starou vesnici si dobře pamatuje, ačkoliv tehdy bydlela v okolních kopcích. „Obec se hodně změnila. Hlavně je rozdělená,“ líčí a ukazuje dolů směrem k přehradě. „Tam stávalo náměstíčko, centrum obce. Teď paradoxně žijeme na samotě a všude máme daleko.“

Zmenšení zátopy odhalilo pozůstatky domů

Před několika lety se původní vesnice, dlouhá léta skrytá pod vodou, opět připomněla. Povodí Odry totiž kvůli rekonstrukcím snížilo hladinu a když se v roce 2015 přidalo sucho, obnažilo se dno přehrady se základy staveb, zbytky kolejiště nebo mostem. A lidé se šli podívat na dávno zapomenutá místa. „Bylo to nostalgické a smutné,“ připouští Marie Dudová.

Starostka Eva Tořová dobře ví, kolik problémů přehrada přináší. „Jizva i po padesáti letech zůstala. Staré Hamry už nejspíše nikdy nebudou mít přes dva tisíce obyvatel,“ domnívá se.

Přesto však našla jeden klad přehrady. „Když porovnám naší obec se sousedními Ostravicí a Čeladnou, tak je tady klid a panenská příroda.“ Obci se kvůli vodárenskému ochrannému pásmu a území chráněné přírody totiž vyhnulo předrevoluční chalupářské šílenství a po změně poměrů i různé komerční aktivity. „Například golfové hřiště tady nebude,“ zmiňuje starostka.

Hned přidává dva paradoxy. Ačkoliv mají starohamerští občané na dosah kvanta prvotřídní vody, neteče jim z přehrady ani kapka. Obec bere povrchovou vodu z blízké lokality, tu pak upravuje. A mnoho lidí má studny, což v suchých letech přináší problémy.

„A z přehrady coby zdroje pitné vody nedostáváme daň z nemovitosti,“ dodává Tořová.

O zdejší chalupy je velký zájem

Obci se daří rozvíjet a má řadu plánů. Například opravy komunikací, rekonstrukci školy nebo stavbu chodníku podél části velmi frekventované silnice.

„Žijeme si tady myslím pěkně a v klidu, o což je mezi lidmi stále větší zájem,“ zakončuje starostka. O chalupy ve Starých Hamrech je totiž obrovský zájem. Jenže k mání jsou výjimečně a ceny jsou vysoké.

Přehrada obec nezničila, jen výrazně ovlivnila. A lidé na původní vesnici nezapomínají. „Podívejte se,“ ukazuje Dudová na hromádku starohamerského zpravodaje. „Ty výtisky vozím lidem, kteří desítky let bydlí ve Frýdlantu nad Ostravicí. Ale pořád chtějí vědět, co se v jejich obci děje.“