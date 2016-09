Bankovní karty se v ostravské MHD osvědčily, nově je přijmou i revizoři

„Za první dva měsíce provozu nového systému zaplatili lidé bankovními kartami 99 705 jízdenek. V srpnu asi o deset tisíc víc než v červenci. Vzhledem k tomu, že denně se prodají průměrně dva tisíce jízdenek a zájem roste, je jisté, že právě padla první stotisícová hranice,“ uvedl Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS, která má provoz systému na starosti.

Systém je podle něj natolik úspěšný a bezproblémový, že už příští rok by se měl začít rozšiřovat i mezi další dopravce v Moravskoslezském kraji. A Dopravní podnik Ostrava (DPO) chce ještě letos nabídnout další novinku - platebními kartami bude možné hradit přímo ve vozech pokuty za jízdu načerno.

„V současnosti revizoři kontrolují jízdenky zakoupené bankovní kartou na terminálech ve voze. My je ale chceme vybavit takovými čtečkami, které umožní přečíst platební kartu a také přijmout platbu za uloženou pokutu, pokud se ukáže, že jde o černého pasažéra,“ říká mluvčí DPO Miroslav Albrecht.

„Nyní soutěžíme dodavatele čteček. Když vše dobře dopadne, už koncem roku bude možné platit pokuty revizorům bankovními kartami,“ dodal Albrecht.

Lidé si platbu kartou pochvalují

Novinku, jež šetří lidem čas i starosti se sháněním papírových jízdenek a zjišťováním, jaké vlastně potřebují, většina lidí chválí. „Dostáváme pochvalné dopisy,“ říká k tomu Stejskal.

„A už 241 lidí ušetřilo díky tomu, že jim náš systém v noci sečetl jízdné za celý den a snížil celkovou částku na 80 korun, což je cena celodenní jízdenky,“ líčí Stejskal.

Zástupci dopravce i firmy KODIS připouštějí jen dva okruhy problémů. „Na začátku jsme řešili dva případy, kdy systém načetl více karet jednoho majitele současně. Byly to výjimky, už se to nestává. Systém je proti tomu chráněný, přesto by lidé měli být opatrní a k terminálu nepřibližovat víc karet,“ říká Albrecht.

Druhý problém hlásili někteří majitelé platebních karet vydaných mBank. „Starší emise karet se nepatrně liší od běžných standardů a některé systémy včetně našeho je neumí načíst. Pokud vím, banky už to řeší,“ dodal Stejskal.