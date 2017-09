Zemanův dárek v kraji nejspíš nezůstane. Na pneumatikárnu není místo

„Je možné, že továrna nakonec skončí v Olomouckém kraji, ale o tom nechci spekulovat,“ uvedl na čtvrteční tiskové konferenci k ukončení návštěvy Moravskoslezského kraje Miloš Zeman.

V mošnovské průmyslové zóně totiž pneumatikárnu nechce vedení kraje a už v ní ani není potřebné místo a o karvinskou zónu Nad Barborou zase nemá zájem investor (o pneumatikárně zde).

„Při setkání s podnikateli Jan Světlík nabídl pozemky v rekultivované oblasti, kde by pneumatikárna možná mohla vzniknout,“ naznačil další z možností hejtman Ivo Vondrák. „Ty pozemky jsou na haldě v Hrabůvce,“ upřesnil později Světlíkovu nabídku.

Továrnu v blízkosti sídliště má primátor za špatný vtip

Jenže ani tyto pozemky nejspíš nebude možné ke stavbě pneumatikárny využít. V územním plánu jsou totiž označeny jako plocha pro volný čas. A na takových nelze stavět průmyslové objekty, továrnu na pneumatiky nevyjímajíc.

Halda v Hrabůvce navíc stojí jen několik stovek metrů od jednoho z největších ostravských sídlišť. Což je jeden z důvodů, proč se proti případné stavbě postavil ostravský primátor Tomáš Macura.

„To slyším poprvé a beru to za špatný vtip,“ odpověděl primátor na dotaz týkající se možnosti výstavby pneumatikárny. „Pokud by to však měla být pravda, udělám určitě všechno možné pro to, abych tomu zabránil,“ dodal.