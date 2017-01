Ostrava zrušila zóny. Místní na tom ušetří, ostatní mají výjimku

Pro Ostravany začal nový rok dobrou zprávou: za jízdné v hromadné dopravě mohou ušetřit až 1 989 korun.

„Loni jsem kupovala celoroční síťovou jízdenku pro čtyři ostravské zóny za 4 702 koruny. Teď platím jen 3 999 korun, což je o 703 korun méně. Snad konečně pochopí i kamarádka, že se to vyplatí. Stále kupuje měsíčník s argumentem, že na roční jízdenku nemá peníze,“ říká obyvatelka Ostravy Jana Malá.



Patří mezi necelé tři tisíce klientů Dopravního podniku Ostrava, kteří kupují roční síťovky, aby ušetřili čas i peníze. Mnohem více lidí si dosud kupovalo měsíčníky. Ti, kteří do prosince využívali měsíční kupony na všechny čtyři ostravské zóny, přitom loni zaplatili za rok o tisícovku více než majitelé ročních kuponů. A letos bude rozdíl ještě větší.

Ostrava totiž k 1. lednu 2017 zrušila zóny, takže si zájemci mohou nyní pořídit už jen měsíčník pro celé město za 499 korun, což znamená útratu 5 988 za 12 měsíců. Ve srovnání s ročním kuponem lidé utratí téměř o dva tisíce korun více. Samozřejmě si mohou se slevou pořídit i jízdenky na 90 nebo 180 dní, ale už neušetří tolik jako při nákupu jízdného na 365 dní.

Změn je letos v ostravské veřejné dopravě víc. Přibyla například nová jízdenka na tři dny za 220 korun, přičemž o sobotách, nedělích, státních svátcích a v době letních prázdnin platí tato jízdenka až pro pět osob, z nichž maximálně dvě mohou být starší 15 let.

A výhodnější jsou nyní také elektronické jízdenky za 20 korun. „Prodloužili jsme u nich dobu pro bezplatný přestup ze 30 na 45 minut,“ říká Aleš Stejskal, jednatel společnosti Koordinátor ODIS (KODIS).

To, co Ostravanům přináší výhody, je ale finančně nevýhodné pro část lidí z okolních měst. I pro ně má však Moravskoslezský kraj, který je polovičním spoluvlastníkem společnosti KODIS, prozatímní řešení: mohou využít dočasné výjimky.

Výjimka platí do konce června

„Zrušení zón uvnitř krajského města je sice dobrá zpráva pro Ostravany, ale pro každého, kdo tam dojíždí autobusem odjinud a dříve platil jen jednu městskou zónu, by to znamenalo od začátku nového roku citelné zdražení jízdného. Asi 2 300 cestujících by měsíčně platilo za jízdné o 139 korun více. Pro Ostravu by to s největší pravděpodobností znamenalo nárůst automobilové dopravy. Proto se zástupci Moravskoslezského kraje na valné hromadě společnosti KODIS dohodli s vedením Ostravy na opatření, díky kterému k této nepříjemné situaci nedojde a jízdné se v tomto případě nezvýší,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Znamená to, že zatímco Ostravané už si nemohou koupit kupon na jednu zónu (ty jsou zrušeny, ale stále platí pro držitele jednozónových jízdenek koupených loni s platností do letošního roku – pozn. red.), tak pro mimoostravské existuje výjimka.

„V tarifu pro letošní rok zatím pro držitele minimálně jedné mimoostravské zóny zůstala zachována možnost pořídit si k ní i jízdenku na jednu ostravskou zónu za cenu platnou v roce 2016. Prozatím to bude možné do 30. června, než najdeme definitivní řešení problému,“ upřesnil náměstek hejtmana Unucka.