Ostravská zoo chová rekordní množství druhů zvířat. Má jich přes 400

„Zahrada je hezčí než dřív. Líbí se mi botanické stezky, přírodní výběhy i průchozí expozice. Úžasný je Ráj lemurů, kde se člověk pohybuje přímo mezi zvířaty při jejich krmení. Ale nemůžu si pomoci, chybí mi tam medvědi, orangutan a další velké druhy, na které jsem se chodila dívat s dětmi, když byly malé. Zdá se mi, že je tam méně zvířat,“ míní návštěvnice Marie Strakošová.



„Taky mám pocit, že tu dřív bylo víc zvířat. Nejen medvědů, ale i kočkovitých šelem. Pryč jsou taky vlci a klokani,“ přitaká Lenka Krátká.

Pravda je, že z Ostravy zmizelo několik velkých savců, které zoo dříve chovala v nevyhovujících podmínkách. „Malé betonové výběhy či klece z 60. až 80. let už nejsou přijatelné. Poté, co lední medvědi uhynuli, medvěda hnědého jsme odvezli do jiné zoo a medvědy ušaté společně s hulmany posvátnými přestěhovali do expozice Čitván s velkým přírodním výběhem, starý medvědinec jsme zbourali,“ říká mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Časem chce zoo zbourat i pavilon opic, který patří k nejstarším v areálu. „Jeho obyvatele postupně stěhujeme do lepších podmínek. Šimpanzi i kočkodani Dianini mají od loňska nový domov v Pavilonu evoluce. A spolu s nimi i řada nových druhů zvířat,“ upozornila mluvčí.

Základem zoo bylo několik srn, bažantů, pávů a voliéra

Podle ní se návštěvnice velmi mýlí, když si myslí, že zoo ve Velkém ostravském lese chová méně zvířat než v minulosti. Ve skutečnosti je tomu totiž přesně naopak. Zoo v posledních letech dosahuje rekordů: v počtu návštěvníků, kterých je ročně okolo půl milionu, ale i v počtech kusů a druhů zvířat.

„Počty kusů i druhů zvířat mírně kolísají v závislosti na porodech, úmrtích i na otvírání nových expozic, kde nejčastěji přibývají nové druhy, ale dá se říci, že trvale rostou,“ ujišťuje mluvčí zoo.

Dnešní oblíbené výletní místo, Stromovka ve Slezské Ostravě, se stalo v roce 1960 novým domovem pro zvířata ze zookoutku, který založil v roce 1947 v Kunčičkách bývalý horník Bohumil Vítek. Základem dnešní zoo bylo tehdy jen pár zvířat v tamním sadě: jeden srnec, dvě srny, pět bažantů, několik pávů a voliéra s ptáky.

Druhů zvířat v ostravské ZOO stále přibývá

Přestěhováním do Stromovky získala zoo podporu města a jedinečné prostředí: stohektarový areál se smíšeným lesem, loukami a čtyřmi velkými rybníky, který nabízel velké možnosti pro její rozvoj.

Vzestup zaznamenala zoo v 70. letech minulého století – tehdy tam přibyla řada vzácných druhů zvířat: nosorožec tuponosý, jelen milu, zebra Grévyho, kočkodan Dianin, levhart mandžuský, tapír čabrakový či tygr sumaterský.

Naopak 80. léta i první polovina 90. let byla pro zoo obdobím stagnace a nejistoty. Nebyly peníze na investice, zvířat ubývalo. Stagnaci zahrada překonala už asi před dvanácti lety, nicméně ještě v roce 2008 chovala jen okolo 300 druhů zvířat v počtu 1 535 jedinců. Až pak začal jejich počet prudce růst – v prvních třech letech až o 500 kusů ročně.

Na konci roku 2011 napočítala ostravská zoo 3 200 zvířat. A jen o dva roky později rekordních 3 994. Na konci loňského roku jejich počet mírně klesl na 3 862 jedinců.

Podobně stoupal a stoupá dál i počet druhů zvířat. V roce 2011 jich žilo v zoo 385, o dva roky později 394 a loni už 421.

Novinky: pasumec elektrický, banánovec fialový, buvolice...

Loni přibyl v zoo nový druh velkého savce – dvě samice buvola domácího, které mohou návštěvníci od letošního jara pozorovat na safari, kam se ale dostanou jen vláčkem.

„Kromě nich jsme pořídili řadu nových druhů ptáků nebo ryb do loni otevřeného Pavilonu evoluce. Z ryb například čtverzubce mbu nebo perlovku Frempongovu,“ popisuje přírůstky Nováková.

Letos v ostravské zoo zatím přibyly čtyři nové druhy ohrožených zvířat: zajímavý pták banánovec fialový a tři ryby (druh sumce – sumouš západní, druh ostnoploutvé ryby – čichavec perleťový a druh kaprovité ryby – rasbora Somphongsova).

Počet druhů a kusů zvířat v ostravské zoo Zookoutek Ostrava-Kunčičky

rok 1947: jeden srnec, dvě srny, pět bažantů, několik pávů a voliéra s ptáky Zoo Slezská Ostrava

Veřejnosti se nový areál městské zoologické zahrady v ostravské Stromovce otevřel 1. května 1960. Počet kusů a druhů zvířat z té doby nemá redakce k dispozici. O deset let později jich tam ale žilo mnohem méně než dnes. rok 1970: 123 druhů / 1 372 kusů rok 2008: 300 druhů / 1 535 kusů rok 2011: 385 druhů / 3 200 kusů rok 2012: 397 druhů / 3 014 kusů rok 2013: 394 druhů / 3 994 kusů rok 2014: 396 druhů / 3 717 kusů rok 2015: 421 druhů / 3 862 kusů



Na konci června chovala zoo 125 druhů ptáků. Banánovec fialový, který se pár týdnů zabydluje v Pavilonu evoluce, je 126. ptačím druhem a prvním zástupcem řádu turaků. Příslušníci tohoto řádu obývají jen Afriku jižně od Sahary a vyznačují se pestře zbarveným peřím. To obsahuje ve vodě rozpustná barviva na bázi mědi (zelený turakoverdin a purpurový turacin), která jiní ptáci nemají.

Základní barvou peří banánovce fialového je leskle modro-fialová. Pták má i zvláštní tvar zobáku – rohovina horní části je prodloužená a pokrývá téměř celé čelo. Vyhledává především měkké ovoce. Jako typický obyvatel stromového patra staví ledabylé hnízdo v korunách stromů.

„K šestileté samičce, kterou jsme dovezli z Polska, připojíme do konce podzimu samečka a budeme doufat, že se páru podaří odchovat mladé,“ netají mluvčí zahrady.

„Letos poprvé mohou návštěvníci ale pozorovat i další druhy zvířat, které jsme dřív chovali jen v zázemí. Například v nedávno otevřené expozici Noční Tanganika uvidí ježka bělobřichého či pasumce elektrického a v Pavilonu evoluce želvu ohebnou,“ dodala Nováková.