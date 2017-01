Nový druh v ostravské zoo: pár vzácných orlů královských

Návštěvníci ostravské zoologické zahrady mají celoročně šanci objevovat novinky. I v roce 2016 jich byla řada včetně nových zvířat, což už do zahrady přilákalo přes půl milionu lidí - půlmiliontý návštěvník přišel do zoo na Štědrý den.

K více než 420 chovaným druhům letos přibylo dalších pět, z toho tři zástupci ryb (druh sumce - sumouš západní, druh ostnoploutvé ryby - čichavec perleťový a druh kaprovité ryby - rasbora Somphongsova) a dva ptačí druhy, kterým hrozí ve volné přírodě vyhubení.

Zoo tak momentálně chová už 127 druhů ptáků. V létě získala zajímavého banánovce fialového a na sklonku roku orla královského.

„Orel královský je považován za nejvzácnějšího dravce České republiky. Naše zoo získala pár těchto impozantních dravců,“ říká mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Oba orli královští přicestovali do Ostravy na začátku prosince ze Zoo Liberec, která od roku 2012 vede Evropskou plemennou knihu pro tento druh. Zoo Ostrava se tak zapojila do dalšího mezinárodního záchovného programu.

Orel královský obývá otevřené krajiny s osamocenými stromy

Návštěvníci mohou nové orly vidět v jedné z voliér naproti Včelí stezce.

Orel královský (Aquila heliaca) obývá otevřené krajiny s osamocenými stromy od střední Evropy po Mongolsko. Mladí ptáci většinou na zimu migrují na jih, staří méně.

Tento druh je menší než orel skalní. Váží od 2,5 do 4,5 kilogramu, rozpětí křídel má od 170 do 200 centimetrů. Loví převážně malé a středně velké savce i ptáky. Hnízdo si staví zpravidla na vysokých stromech, používá je mnoho let a každý rok přistavuje. Za několik sezon tak může hnízdo dosáhnout průměru až 1,5 metru.

Od konce března snáší samice dvě až tři vejce, která zahřívají střídavě oba rodiče 42 až 45 dní. Mláďata stráví v hnízdě 65 - 75 dní. Ale i poté, co vylétnou ven, je rodiče krmí v okolí hnízda.

„Do české přírody se tento druh vrátil poměrně nedávno, v roce 1998. Ale zatím stále hnízdí jen na Břeclavsku, a to maximálně dva až tři páry. Lepší je situace na Slovensku, kde v roce 2013 napočítali až 58 párů, nebo v Maďarsku, kde hnízdí až 160 párů, “ říká Nováková.

V Červeném seznamu IUCN je orel královský veden v kategorii „zranitelný.“ Ohrožuje ho zejména rušení při hnízdění, kladení otrávených návnad, pytláctví a nelegální obchod. Řada ptáků hyne i na sloupech vysokého napětí.