Krajský soud zprostil podnikatele Pruse viny v kauze úvěrových podvodů

Prus se stal známým v roce 2013. Tehdy ho policie obvinila z dotačních podvodů a pátrala po něm jako po uprchlém, protože byl na Seychelách. Prus usiloval o návrat, nabízel kauci a ujišťoval, že se chce osobně hájit u soudu.

Domů se ale vrátil až loni (psali jsme o tom zde). Poté, co soud zrušil mezinárodní zatykač. A slib plní – účastní se všech soudních líčení.

„Žádných podvodů jsem se nedopustil. Moje role v té staré kauze byla jen okrajová. Kdysi jsem přenechal jeden lis na výrobu preforem PET lahví svému bratrovi, který ho pak prodal. Asi čtvrtý vlastník v pořadí si na stroj vzal úvěr, který nesplatil,“ vysvětloval Prus, který v pátek ráno doufal v osvobozující rozsudek.

Trvalo ale dost dlouho, než soudkyně Alice Erleová dočetla verdikt, kterým odsoudila za různé úvěrové podvody se souhrnnou škodou za několik desítek milionů korun první dva z pětice obžalovaných. Pavla Kuparowitze poslala do vězení na sedm let.

Nenechám se vydírat, říká Prus

Vinným uznala i Zdeňka Řehánka. V jeho případě ale od uložení trestu upustila. „Soud považuje za dostatečný sedmiletý trest uložený dříve. Odsouzený již jeho část vykonal, nyní je podmínečně propuštěný,“ vysvětlovala soudkyně.

Až pak vyslovila to, na co v soudní síni čekal vestoje spolu s advokáty jen jeden z obžalovaných, Radomír Prus. Když uslyšel, že on, jeho bratr Libor i první kupec lisu Vladimír Grösser jsou obžaloby zproštěni, protože se neprokázala jejich vina, ulevilo se mu. Ale zároveň pocítil slabost. Musel se opřít o stůl.

„Jsem pod obrovským tlakem už dvanáct let. Dnešním dnem pro mě skončila jedna kauza. Vzdal jsem se práva na odvolání a doufám, že ani žalobkyně se v mém případě neodvolá. Ale ještě jsem s dalšími lidmi obžalovaný v kauze údajných dotačních podvodů. Věřím, že i tu vyhrajeme, ale jsem z toho všeho už hodně unavený,“ říká 39letý muž, jehož firma Excelsior Group patřila léta mezi špičku na trhu ve zpracování odpadových plastů.

„Všechny moje soudní kauzy mají společný základ: byly a jsou nahrané, protože odmítám platit výpalné vyděračům, kteří mě chtějí zničit kvůli majetku. Část z nich byla před lety odsouzena v kauze Toflova gangu. Doufám, že časem dojde i na další,“ nastínil Prus.